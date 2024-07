Jordi Costa, nou entrenador de l’Igualada HC “C” i del Júnior

Jordi Costa Salvà serà el nou entrenador per l’Igualada HC C, de Nacional Catalana, i el Júnior A per a la temporada 2024/25. Costa és un entrenador molt experimentat a les banquetes de Catalunya: va iniciar la seva etapa com a tècnic ja des dels 16 anys, i va passar per diferents clubs, va fer de segon entrenador CHP Sant Feliu juntament amb Quim López, amb qui també va compartir banqueta al Lleida Llista Blava.

Abans de fer el pas de ser primer entrenador, va ser ajudant de Lluis Delriu al CP Vilanova, les temporades 2013-14 i 2014-15.

El tècnic barceloní també ha estat responsable de la coordinació esportiva de la UE Horta durant diversos anys. Respecte a la seva experiència com a primer entrenador, ha dirigit a l’Hoquei Olot a Nacional Catalana, així com al CP Vilanova en diverses etapes, concretament a OK Lliga Plata i a Nacional Catalana.

Aquest darrer tram de temporada l’ha realitzat al FC Martinenc, club del qual prové.