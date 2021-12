Insolvències

En pocs dies de diferència hi ha hagut dos esdeveniments de molta importància respecte a la Llei Concursal.

La Llei Concursal del 2003 ha sigut una llei convulsa, i no sense raó, ja que estava concebuda per reflotar les empreses amb dificultats econòmiques, mitjançant un conveni de quites i esperes per la seva continuïtat. El resultat era, i és, que la majoria acaben en liquidació.

Això ha comportat que la Llei hagi sofert moltes modificacions (28 canvis en 5 anys), sent les de més rellevància la del 26/05/2015 de mesures urgents en matèria concursal, i la Llei 25/2015, del 28 de juliol, de mecanisme de la segona oportunitat.

En plena pandèmia es va publicar el Reial Decret Legislatiu 1/2020, de 5 de maig, pel que s’aprova el text refós de la Llei Concursal (TRLC) que, sent un text refós, fa forma que és una reordenació i harmonització de la llei de tots els canvis que ha sofert, sense que en ell hi pugui haver cap canvi substancial de la llei, per no caure en contra llei, cosa que magistrats i lletrats de la matèria entenen que sí, entre altres coses en el que es refereix a eximir deute de crèdit públic en la segona oportunitat.

El govern espanyol, un any després, a fi de complir amb la Directiva (UE) 2019/2013, a través del Ministeri de Justícia i del Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital, ha tret a tràmit d’audiència pública el “Anteproyecto de Ley de Reforma de la Ley Concursal”.

Aquest avantprojecte porta modificacions importants: des de l’eina preconcursal de plans de reestructuració empresarial; un nou procediment d’insolvència únic per a autònoms i microempreses (menys de 10 treballadors); modificació del procediment de la segona oportunitat, s’introdueixen nombrosos canvis a fi d’afavorir l’aprovació d’un conveni quan l’entitat sigui viable i facilitar la venda d’unitats productives, fins a la modificació de la “Ley Orgánica del Poder Judicial” a fi de determinar les competències dels jutjats.

Doncs bé, al respecte, el Col·legi d’Advocats de Barcelona (ICAB) va organitzar els passats dies 17 i 18 de novembre el 1r Congrés Europeu sobre Segona Oportunitat, on mitjançant taules jurídiques, socioeconòmiques i tallers pràctics, un centenar de personalitats entre magistrats, catedràtics, lletrats i economistes, van analitzar la Segona Oportunitat en l’àmbit europeu.

Igualment la Universitat Pompeu Fabra el passat dia 25 va organitzar una jornada concursal benèfica per “analizar y debatir los aspectos actuales y la última jurisprudencia concursal con magistrados especialistas de los juzgados mercantiles de Barcelona y Madrid, de la sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona y de la Sala Primera del Tribunal Supremo”.

En els dos esdeveniments no va quedar clar que el nou “Anteproyecto de Ley de Reforma de la Ley Concursal” fos la solució definitiva de les insolvències, al contrari, els vertaders experts, magistrats, catedràtics i lletrats van expressar disconformitat en molts punts, motiu d’un altre article, inclús van posar en dubte que l’avantprojecte complís els requisits de la Directiva europea a transposar.