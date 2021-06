Igualada Som-hi proposa limitar la velocitat pel Passeig a 30 km/h

El grup municipal d’Igualada Som-hi considera “inadmissible” l’alt nombre d’atropellaments que hi ha al passeig Verdaguer. Només en la darrera setmana se n’han comptabilitzat dos i al 2019 van morir-hi dues persones en dos atropellaments diferents. Per això, la formació progressista reclama com a solució urgent convertir el passeig a velocitat 30 i iniciar un treball de consens a l’Ajuntament per fer-lo segur.

El regidor portaveu d’Igualada Som-hi, Jordi Cuadras, explica que “proposem al govern de Junts una mesura de xoc com és la velocitat 30 a tot el Passeig. Es tracta d’una mesura fàcil d’implantar i que reduiria dràsticament la sinistralitat del carrer i ens permetria guanyar temps mentre es treballa una proposta definitiva per a fer el Passeig segur per als vianants. No ens podem permetre, com a ciutat, que tot sovint hi hagi atropellaments al Passeig i que alguns hagin tingut conseqüències fatals. No es pot esperar més, cal actuar urgentment”.

A més de marcar la velocitat a 30 quilòmetres per hora, la formació que integren PSC, Comuns i el grup ciutadà Igualada Oberta també contempla altres actuacions com la creació d’un nou carril bici i de patinets per la calçada, tot alliberant l’espai central del Passeig i destinant-lo exclusivament als vianants, augmentar la llum als passos de vianants, instal·lar semàfors en groc als passos de vianants que no en tenen i reordenar l’aparcament i els carrils per augmentar la visibilitat i la seguretat. Totes aquestes, però, són propostes que Igualada Som-hi considera que s’haurien de discutir amb consens una vegada decretada velocitat a 30.

Jordi Cuadras recorda que moltes ciutats estan convertint els seus carrers a 30 quilòmetres per hora. Bilbao, per exemple, ha estat una ciutat pionera i ha estat la primera en posar aquesta velocitat a tots els seus carrers: “No es tracta de cap ocurrència, es tracta de prioritzar la seguretat de vianants i bicicletes, reduir la contaminació, el soroll i evitar atropellaments. De fet, tots els estudis marquen que si una persona és atropellada a 50 quilòmetres el risc de morir és del 90%, mentre que si és atropellada a 30km/h aquest risc es redueix fins al 10%. Volem un Passeig segur i, amb les dades de sinistralitat que hi ha, la política de mobilitat de l’Ajuntament hauria de prioritzar aquest objectiu”, afirma Cuadras.