Després de més d’un any, l’Igualada HC torna a tenir junta directiva

Ahir, dimecres 16 de juny de 2021, a les 7 de la tarda va finalitzar el període per presentar candidatures per accedir a la presidència de l’Igualada Hoquei Club, amb només una candidatura vàlida que ha estat certificada i aprovada per la Junta Electoral. Aquesta nova junta l’encapçala Manel Burón com a president, Óscar Torrents com a vicepresident, Anna Piernas com a tresorera, Martí Ollé com a secretari i Carme Bernaus com a vocal.

La junta és de caire continuista en la presidència, però té moltes cares noves i amb més quota femenina. En els propers dies es reuniran els integrants d’aquesta nova junta per elaborar un organigrama i començar a donar forma al projecte, que té data de caducitat, segons marquen els estatus del club, el 16 de juny de 2027.

Així doncs, finalment, després de més d’un any amb una junta gestora i fins a tres processos electorals tancats sense que es presentés cap candidatura, a la quarta ha anat la vençuda i s’acaba la situació d’inestabilitat al capdavant de l’Igualada HC