Igualada recupera el Saló de la Infància, amb el bosc màgic com a protagonista

Aquest any Igualada torna a organitzar el Saló de la Infància, després de dos Nadals d’aturada causada per la pandèmia en els quals l’ajuntament va organitzar d’altres activitats per tal d’oferir una programació de tallers, jocs i oci per als infants de la ciutat.

Aquest any, però, Igualada tornarà a tenir Saló de la Infància que s’ha consolidat com un dels signes d’identitat històrica de la ciutat, i portarà per títol “El Saló del Bosc”, un bosc ple de color, éssers fantàstics i natura seguint la temàtica que s’ha escollit per la campanya de del Nadal a diferents punts de la ciutat. La regidora d’Infància, Carme Riera, ha explicat que aquest any “Igualada ha encetat del gran repte de treballar per ser una ciutat més jugable que té com a objectiu continuar fomentant espais d’aprenentatge a partir del joc, a la ciutat”. Per tant aquest serà, segons Riera, “un de principals eixos del Saló d’aquest any, un lloc on poder jugar, aprendre i divertir-se.”

El Saló comptarà amb activitats que s’han realitzat en edicions anteriors com: actuacions d’entitats de la ciutat, zona d’aventura, inflables, llits elàstics, maquillatge, consoles o manualitats. No hi faltaran tampoc visites de la policia local de la ciutat amb un cotxe de policia, els bombers amb el seu camió o els traginers amb un dels seus carros. A banda hi haurà activitats vinculades amb l’eix del bosc i la natura com per exemple una cursa d’orientació organitzada per la UEC. Aquest any, en total, són 18 entitats i 10 empreses les que col·laboren amb el Saló de la Infància.

El dia 30 a les 19h els Esmolets faran Cercavila des de l’Escorxador fins a la Plaça de Cal Font i allà oferiran xocolata desfeta als infants.

Com a activitats noves, el Saló comptarà aquest any amb un laberint, un scape room, un estand amb material cedit per la Fundació ONCE i un matí sense sorolls perquè aquells infants que són sensibles davant molt soroll puguin gaudir de les activitats sense que els suposi un neguit. El Saló tindrà també l’espai de “La Cabana del Bosc” que oferirà diferents activitats i tallers com: contes, robòtica, ciències naturals o un espai creatiu.

Els preu de l’entrada del Saló es manté en 3,50€ com la darrera edició i el preu de l’abonament serà de 11€. I com a novetat d’aquesta any, les entrades del Saló es podran adquirir per Internet a través de Tiquets Igualada https://tiquetsigualada.cat D’aquesta manera podrem complir amb l’aforament que permet la seguretat i comoditat al recinte i evitar fer cues innecessàries esperant per poder accedir quan l’aforament està complet.

En el cas que alguna família tingui dificultat amb aquest sistema les podran comprar presencialment al Punt d’Informació Cultural i Turística Des del Departament d’Infància també s’ha col·laborat en les actuacions que s’organitzen a Cal Font.