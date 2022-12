“Traç i camí” ha estat l’emotiu espectacle de cloenda de l’any de la Capital de la Cultura Catalana a Igualada

Igualada celebra la cloenda de l’any de la Capital de la Cultura Catalana amb “Traç i camí”, l’emotiu espectacle musical que ha fet un repàs de la història de la ciutat en format musical amb orquestra, actors, cor, ballarins i projeccions audiovisuals.

L’espectacle ha desenvolupat la història d’Igualada des que era un llac fins a l’actualitat, potenciant la idea de l’encreuament de camins i del mestissatge i trànsit de cultures fins a dia d’avui. Ha estat produït per la companyia L’Olla Expressa, la música ha estat composada per Carles Prat Vives i els textos per Anna Marsal.

Un espectacle participatiu amb gairebé 600 persones on s’ha comptat amb la direcció escènica de Pep Farrés, la direcció musical de Josep Miquel Mindán, la direcció coral de Laia Cuadras, l’escenografia de Susana Enrich, el vestuari amb Sònia Mateu, el maquillatge de Teresa Prats i Berta Menacho, la coreografia de Fàtima Campos, el vídeo de Bernat Enrich, l’operador de càmera Dani Fons, la coordinació tècnica de Roger Oriol, l’Orquestra Simfònica de l’Anoia, les actrius Irene Jodar i Amelie Loos, les ballarines d’Espai d’Arts, Estudi dell’Arte, Estudi Cristina Queraltó, Estudi Atrezzo i Estudi Montserrat Andrés: Izaar Altube, Claudina Canals, Irina Domènech, Berta Enrique, Laia Leiva, Aina Montivero, Clara Nolla, Aitana Pérez, Martina Prats, Carlota Riba, Aura Sierra i Berta Trull; els cors adults: Cor d’Homes d’Igualada, Cor de Xauxa, Cor Exaudio, Coral Juvenil Xalest, Coral la Llàntia, Coral Mixta Igualada, Coral Merlet, Coral Mig To, Igualada Gospel Choir, Veus de Tous; el cor infantil format per el Cor Infantil de l’ECMMI, Coral els Verdums, Coral Infantil Gatzara, Escola Garcia i Fossas, Escola Mowgli, Escola Pare Ramon Castelltort i Miranda, Escola Ateneu Igualadí, Escola Emili Vallès, Escola Dolors Martí i Badia, l’actriu igualadina Adriana Fuertes va ser l’encarregada de donar la benvinguda a l’acte de cloenda.

Durant l’espectacle van tenir presència totes les entitats que formen el gran teixit cultural de la ciutat: Antic Gremi de Traginers d’Igualada, Associació Dessota, Associació Club Isard, Associació de la Gent Gran d’Igualada, Associació de Puntaires de l’Anoia, Associació per a l’ensenyament del català, Ball de Pastorets d’Igualada, Club Atlètic Igualada, Club Natació Igualada, Coral els Verdums, Coral Gatzara, Creu Roja, Fundació Esclerosi Múltiple de l’Anoia, Igualada Hoquei Club, L’Ateneu Igualadí de la classe obrera, L’Aula Escola de Dansa, Grup Mal Llamp, Moixiganguers d’Igualada, Plataforma per la llengua catalana, Secció Esportiva de l’Escola Pia d’Igualada i Som Xarxa Igualada.

Un meravellós espectacle que va emocionar al públic assistent, on es va poder gaudir d’una proposta sensorial dins el Pavelló de Les Comes que va omplir-se als dos passis amb un total de 1400 persones.

Igualada ha viscut la cultura amb centenars d’activitats i propostes diverses

Igualada acaba l’any més cultural, on s’ha pogut viure la cultura des de tots els racons de la ciutat amb centenars d’activitats i propostes diverses programades de forma especial per l’ocasió, que han comptat amb el talent local i la implicació de les entitats que integren el teixit cultural igualadí.

S’han programat des de jornades de pensament com els “Diàlegs Capitals” fins a tres cicles de poesia i musicals: “De Pell Sensible”, “Eclèctics” i “Música Capital”. Han tingut lloc les propostes guanyadores del procés participatiu ciutadà: “Aixequem la mural!” de l’artista Núria Riba, “Mostra de balls tradicionals de Diables de Catalunya” organitzada pel Ball de Diables Sant Miquel, “Diada de la Capitalitat” organitzada pels Moixiganguers, “Rius de Foc” organitzat per Mal Llamp, Diables d’Igualada i Petits Diables d’Igualada i “Reis 22 – Trobada estatal de cavalcades de reis patrimonials”, organitzada per la Comissió de Reis d’Igualada i que tindrà lloc els dies 16 i 17 de desembre. També s’han dut a terme exposicions artístiques especials com “Per què la joia és cultura?” i la intervenció artística al Cementiri Nou, “Hypnagogia”, de l’artista igualadí Joan Saló. A més del concert de l’acte inaugural a càrrec de Jordi Savall amb La Capella Reial de Catalunya i Hespèrion XXI. Tampoc hi han faltat les visites guiades al patrimoni arquitectònic igualadí com a Cal Granotes, Igualada Medieval, al Fort de Sant Magí, al Cementiri Nou, al Celler Martinell de l’antic Sindicat de Vinyaters i a la Basílica de Santa Maria.

Com a acte central i impulsat per l’escola municipal d’art La Gaspar, es va dur a terme un mapping participatiu amb les escoles d’Igualada a la plaça de Cal Font. L’any de la cultura també ha servit per materialitzar projectes que s’han pogut impulsar des de les pròpies entitats i agents culturals, tant de la de la ciutat com d’àmbit nacional, com és el cas de l’Ateneu Igualadí i la producció de la sarsuela “La corte del faraon” que es va incloure en la programació de Festa Major, com els concerts extraordinaris de La Pegatina i el grup Diversiones.

Al mes de novembre es va poder gaudir de l’extraordinari concert d’homenatge al Mestre Just en el 125è aniversari del seu naixement, i els actes paral·lels, com l’exposició de l’Arxiu Comarcal i d’altres.

El nomenament de la capitalitat ha provocat que Igualada esdevingui l’epicentre cultural a nivell nacional, amb diverses trobades, com les Jornades Recercat, de cultura i recerca local dels territoris de parla catalana, Recercat els 5, 6, 7 i 8 de maig, amb motiu de la Capital de la Cultura Catalana. Les jornades van estar organitzades per l’Institut Ramon Muntaner (IRMU), el Departament de Cultura, la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana (CCEPC), la Federació d’Ateneus (FAC), l’Ajuntament d’Igualada, el Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada i l’Ateneu Igualadí.

També s’ha acollit l’activitat del Festivitas Bestiarium i els premis Best, dedicat a la imatgeria de Catalunya, com també la trobada de ciutats del cicle Gaudí de cinema en català que es va dur a terme a l’Ateneu Igualadí; la trobada de CineClubs de Catalunya impulsada pel Cineclub Ateneu que va tenir lloc al Museu de la Pell.

Aquest 2022 les Jornades Europees del Patrimoni es van presentar a Igualada i van tenir un especial protagonisme amb el projecte “RECorreguts. Rutes per descobrir el patrimoni industrial del Barri del Rec d’Igualada”, realitzat amb la col·laboració del Museu de la Pell d’Igualada i l’Ajuntament d’Igualada i el suport especial de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural.

El Projecte Petites Biblioteques Lliures impulsat per la Biblioteca Central d’Igualada, ha apropat la biblioteca als diferents barris de la ciutat instal·lant sis petites casetes que acullen llibres fomentant l’intercanvi i la lectura entre veïns. Aquestes petites biblioteques es troben al barri de Fàtima, barri Montserrat, barri Poble Sec, a la plaça Catarineu, a Cal Badia, i la darrera al barri de Sant Crist d’Igualada.

#CulturaIgualada ha estat la nova revista que s’ha publicat amb motiu de la l’any de la capital de la cultura catalana. Consta de tres números que han sortit per cada quadrimestre de l’any i compten amb entrevistes i reportatges de contingut cultural i amb el recull de l’agenda cultural. Es troba també en format digital al web www.igualadaccc2022.cat.

Igualada Capital de la Cultura Catalana 2022 ha estat una iniciativa impulsada des de l’Ajuntament d’Igualada, el departament de Promoció Cultural d’Igualada i l’organització Capital de la Cultura Catalana. Ha comptat amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona. També ha comptat amb el mecenatge i col·laboració de les empreses igualadines Events, Grup Àuria i Rec Brew.