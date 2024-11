L’Igualada Femení Grupo Guzmán s’imposa al Sant Cugat amb autoritat

Victòria clara de l’Igualada Femení HCP per 1-3 a la sempre difícil pista de Sant Cugat, que posa a les anoienques en cinquena posició a la lliga i a un punt del quart classificat. L’equip blau va tornar a marcar les diferències en els primers minuts de cada part per emportar-se els tres punts davant d’un rival superat.

Les igualadines van passar per sobre d’un Sant Cugat que encaixava el primer gol als tres minuts de joc gràcies a un potent xut de Carla Claramunt que posava per davant a les anoienques (0-1).

L’intens joc igualadí es mantenia i les locals intentaven trobar espais per exposar el seu joc. Però el conjunt igualadí, molt ordenat i concentrat en defensa durant tot el partit, no va patir en excés el joc ofensiu local que es limitava a mantenir la bola sempre que podia, esgotant sovint les possessions d’atac sense massa opcions de gol.

Tot i el domini de les del Grupo Guzman, les locals creaven algunes ocasions que malbaratava la jove portera igualadina Eva Besa, molt inspirada tot el partit, i peça clau per a mantenir el mínim avantatge a la primera part.

El Sant Cugat s’anava carregant de faltes per aturar el domini de l’Igualada Femení que es mantindria fins arribar al descans amb el mínim avantatge al marcador, gràcies al gol de Carla Claramunt i amb sis faltes per a les locals i una per a les visitants.

La segona part no començava igual que la primera, començava millor. Així, amb un Igualada elèctric, Giomar Pardiña marcava el segon als dos minuts de la represa, amb una rematada de primera que enviava la bola als dos pals de la porteria santcugatenca per acabar entrant (0-2).

Lluny de relaxar-se, l’Igualada agafava més aire i hi tornava amb més vehemència per marcar el tercer, dos minuts després, gràcies a una bola morta que pescava l’anoienca Laura Crespo dins l’àrea local (0-3).

El joc coral de l’Igualada Femení Grupo Guzmán superava a un Sant Cugat desbordat que defensava i atacava per inèrcia i que intentava refer-se de la millor manera als gols igualadins. Aquesta va ser la tònica de la segona part.

A deu minuts pel final de partit, el Sant Cugat es posava amb nou faltes; a una de la falta directa, mentre les igualadines tot just en portaven tres.

Les locals apretaven i desaprofitaven algunes ocasions claríssimes. Algunes d’aquestes les liquidava una Eva Besa pletòrica que no podria aturar el gol local en el darrer minut de partit i sense arribar a la desena falta santcugatenca (1-3).

Exhibició de força, de caràcter i de joc de l’Igualada Femení Grupo Guzmán que li va agafant el to a la categoria tot i l’extrema joventut de les seves jugadores.

Les igualadines estarien virtualment classificades al playoff per l’ascens si acabés ara la competició, doncs ocupen la tercera posició dels equips A de Nacional Catalana, per darrera d’Alpicat i Girona.

El pròxim partit es jugarà el proper dissabte 30 de novembre en un horari encara per confirmar, pel compromís europeu de l’Igualada HC i la poca disponibilitat de jugadores del HC Palau per avançar uns minuts el partit (a les 18 h). Si no hi hagués entesa entre les parts, el partit s’haurà de jugar en una altra data.