Campanya de Nadal d’Igualada Comerç amb importants premis

Igualada Comerç ha engegat la campanya de Nadal per donar suport i promoure el comerç local de la ciutat d’Igualada per aquestes festes. L’objectiu és el de donar a conèixer l’oferta comercial i incentivar a comprar-hi.

Del dia 25 de novembre al 22 de desembre es podran dipositar butlletes adjuntant (grapar a la butlleta) 3 tiquets de compra de tres botigues diferents participants en qualsevol de les urnes, repartides per la ciutat. El sorteig es farà davant de notari.

Per participar cal ser major d’edat, no hi ha límit de butlletes, no haver guanyat aquest mateix premi en altres campanyes d’Igualada Comerç i cal acceptar les condicions dels xecs. No poden participar els titulars dels comerços associats. Els premis no són acumulatius.

Les condicions dels xecs pel guanyador dels 1.000 €, s’hauran de consumir el dissabte 4 de gener del 2025 en almenys 10 botigues participants. S’haurà de consumir tot l’import en un dia. La quantitat que no es consumeixi es perdrà. Pel guanyador dels 500 € en vals de compra, s’haurà de consumir el dissabte 4 de gener del 2025, no es torna canvi, la quantitat que no es consumeixi es perdrà.

Les urnes es trobaran a: La distribuidora (Avd. Balmes, 13), La Corseteria (Carrer de la Soledat, 16), Inuit (Carrer de Masquefa, 38), Drogueria Riba (Carrer d’Òdena, 13), Joieria Pons (Rambla de Sant Isidre, 45), Arrel de vida (Carrer García Fossas, 7), La taqueta fuig, (Centre Comercial Esclat, Avinguda del Mestre Montaner, 84), Celler Figueres, (Avd. De Barcelona, 182), La Bona Espardenya (Plaça Sant Miquel, 1), Calvet ( Carrer d’Alemanya, 47), Els Fogons (Plaça de Catalunya, 2) i Calçats Magí (Carrer de Sant Magí, 4).