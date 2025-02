Un igualadí detingut per presumpta implicació amb un grup criminal de distribució de pornografia infantil creada amb IA

La Policia Nacional ha detingut a 25 membres que presumptament formaven part d’una organització criminal dedicada a distribuir imatges d’abusos a menors generades per intel·ligència artificial.

En l’operació, que ha estat dirigida per l’Europol, s’han dut a terme 33 entrades i registres arreu de l’Estat Espanyol i 4 detencions, de les quals 1 a Igualada. En total, s’han confiscat 173 dispositius electrònics, amb 16.800 fitxers. Es tracta d’una de les primeres operacions en què s’investiga material d’abús sexual infantil generat íntegrament per intel·ligència artificial. L’operació encara continua oberta pel que no es descarten noves detencions.

La investigació va sortir a partir de la detenció d’un ciutadà danès

La investigació va començar a partir de la detenció l’any 2024 d’un ciutadà danès, que dirigia una plataforma en línia a través de la qual es distribuïa material generat per IA que produïa prèviament. Els usuaris podien obtenir una contrasenya per accedir al material d’aquesta plataforma on podien visualitzar abusos a menors.