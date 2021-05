“Igualada és una ciutat on ens sentim molt bé”

Entrevista a Maria Amparo Fernandez i André Nowak, socis i propietaris de DoNo by Auxilio

Som l’André Novak i la Maria Amparo Fernández Vera, infermers i geriatres. L’André té títol universitari d’economista de la salut. Vivim a cavall entre Igualada i Alemanya. Som parella i socis en una empresa radicada a Jülich (Alemanya) amb 15 treballadors i ara una botiga a Igualada on podem desenvolupar la nostra professió i gaudir de l’alegria de viure en una ciutat alegre com aquesta. Igualada és una ciutat on ens hi sentim molt bé, sobretot al restaurant Mercatto a la plaça de l’Ajuntament, on en Thiago ens tracta com a amics més que com a clients.

Què és DoNo by Auxilio, la botiga que heu obert a la plaça de l’Ajuntament d’Igualada?

A Alemanya tenim una empresa de nom Auxilio que dona servei a les persones grans, tant si viuen soles i volen seguir a casa seva com si volen viure a la nostra residència. També tenim una residència per a atenció intensiva per a les persones que no poden moure’s o són molt dependents. Els donem serveis de 24 hores, gràcies als empleats altament qualificats. A Igualada hem volgut muntar inicialment una cosa diferent dedicada a lluitar contra la covid-19, fent bàsicament PCRs i venent mascaretes i articles de desinfecció, però a la llarga potser també donarem servei a les persones grans. El nom és la unió de les inicials del cognom del meu fill, Domínguez i de l’André Novak, que en català queda: DoNo Auxilio.

L’un és alemany i l’altra és valenciana criada a Alemanya. Com és que han muntat la seva empresa a Igualada?

Coneixíem la ciutat per haver-hi passat les vacances i visitat parents que hi viuen, als quals els donem les gràcies per tot el que ens ajuden. En veure que els articles sanitaris són tan cars a Espanya ens va semblar oportú brindar els nostres serveis. Igualada ens va semblar un lloc fantàstic per ampliar l’empresa. Tenim plans de casar-nos a Igualada.

La vaccinació s’ha accelerat i la covid-19 sembla en retirada. Què faran quan s’acabi la pandèmia?

Com tothom tenim moltes ganes que passi la pandèmia i la vida es recuperi. Tant de bo estiguem al final del malson. Nosaltres tenim capacitat i ganes de reorientar els nostres serveis cap a tercera edat, sempre pensant en fer possible que les persones grans puguin seguir vivint a casa seva.

Quan tardeu en donar els resultats d’una PCR?

Com que tenim laboratori, tardem entre 15 i 30 minuts. Tenim formularis en tots els idiomes i així els nostres resultats serveixen per anar de viatge per tot arreu. Cap dels nostres clients ha perdut el seu avió. I nosaltres, que cada més volem a Alemanya, mai hem tingut cap entrebanc.

Per què podeu fer els PCR a només 35 euros?

Els cobrem més barats que a Alemanya però és que aquí els salaris són més baixos. Per lluitar efectivament contra la covid, cal sacrificar els beneficis. La salut és primer.

Sou parella d’alemany i valenciana i també sou socis. Com va ser?

Jo -Amparo- soc nascuda a València, filla de pares de Còrdova i quan tenia nou mesos al meu pare li va sortir feina a Alemanya. En jubilar-se els pares varen anar a viure a València. Jo em vaig quedar a Alemanya on fa cinc anys vaig conèixer l’André amb qui ens vàrem fer socis. Fa uns mesos vàrem decidir obrir aquest negoci a Igualada tot mantenint l’empresa alemanya. Vàrem agafar aquest local de la plaça de l’Ajuntament perquè l’havíem vist i ens agradava molt. Està al mig de la ciutat i és molt lluminós. En Xavier Planell ens hi va fer un treball d’adaptació fantàstic.

Quina diferència hi ha entre Alemanya i Catalunya, quant a la covid?

L’afectació de la pandèmia és similar als dos països però a Alemanya tothom està més tancat a casa i aquí la gent vol continuar vivint i surt més al carrer i, si pot, a gaudir de les terrasses. La gent gran té millor qualitat de vida perquè té la família al costat. En canvi, aquí només hi ha una sanitat publica i la gent no pot triar. A Alemanya la gent pot escollir on vol ser atesa.

Quin horari de botiga feu?

Tenim el mateix horari comercial de tota la ciutat, però en realitat sempre estem disponibles. Si ens truquen per uns PCR urgents, obrim la botiga o ens desplacem on estigui la persona. Treballem per a les persones i en contra del virus.

Amb quina antelació cal fer el PCR per a viatjar?

Depèn del país i de la companyia aèria. En general entre 24 o 72 hores abans de sortir.