Trastorns de la pròstata: un problema comú

Els trastorns de la pròstata poden manifestar-se en homes de totes les edats, però generalment comencen a aparèixer entre els 40 i els 45 anys.

Les persones que els pateixen sovint senten vergonya, tendeixen a parlar-ne poc i comencen a fer-ho només quan els símptomes ja són greus i invalidants. Els símptomes del tracte urinari inferior també es coneixen com LUTS (Lower Urinary Tract Symptoms) i a Europa la seva difusió varia amb l’edat, passant del 14% en homes de 40 anys a més del 40% en subjectes majors de 60 anys.

Els LUTS estan relacionats amb les diferents fases de la micció, que inclouen un raig urinari feble, una freqüència alta en la micció diürna i nocturna, i la sensació de buidat incomplet. La causa més comuna és el creixement benigne de la mida de la pròstata (HBP: hiperplàsia benigna de pròstata), el qual pot causar una compressió de la uretra i, per tant, dificultat per orinar. No obstant, també poden existir altres causes, com les alteracions funcionals de la pròstata, de la uretra, de la bufeta o dels esfínters urinaris, la inflamació prostàtica, infeccions del tracte urinari, càncer de pròstata i malalties neurològiques. Encara que generalment no són trastorns greus, poden arribar a ser molt molestos, amb una reducció de la qualitat de vida, especialment en les persones grans.

Trastorns multifactorials

La funció alterada de la pròstata pot manifestar-se com:

hiperplàsia benigna prostàtica i/o prostatitis (amb o sense infecció bacteriana).

Què vol dir això?

La primera és el creixement benigne de la glàndula prostàtica que pot comprimir la uretra i, com a conseqüència, obstruir el fluix urinari.

La segona és un tipus d’inflamació relacionada amb infeccions causades per gèrmens patògens, factors immunitaris, endocrins, traumàtics i estils de vida no del tot saludables.

Entre les dues existeix una relació estreta; de manera que la HBP pot representar tant una causa com una conseqüència de la prostatitis aguda. Atès que en els trastorns de la pròstata participen múltiples factors, és necessari intervenir amb un enfocament sistèmic que actuï mitjançant diversos mecanismes d’acció.