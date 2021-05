Piera aprova un paquet d’inversions històric de 8,3 milions d’euros

L’Ajuntament de Piera va aprovar dimecres inicialment una modificació del seu pressupost municipal que és històrica. Mai una corporació de l’Anoia -ni tan sols la d’Igualada, que quasi la triplica amb habitants- havia modificat els seus números anuals per donar entrada a un paquet d’inversions amb diners propis de més de vuit milions d’euros. El nou govern Junts per Piera-PSC-Comuns, que encapçala Josep Llopart, sis mesos després d’accedir al càrrec, vol donar recorregut a una caixa plena de milions d’estalvi que el consistori havia acumulat en els darrers anys. Hem mantingut una entrevista amb l’alcalde Josep Llopart per conèixer quins són els projectes i a què es destinaran les inversions en el municipi pierenc.

Aquesta dotació tan elevada ha estat tota una sorpresa. Per què ha estat possible?

L’Ajuntament de Piera està molt sanejat, té un estalvi de romanent molt gran, d’aproximadament 20 milions d’euros, una xifra molt alta, perquè el pressupost ordinari sempre és habitualment de gairebé 14 milions d’euros, cada any. Creiem que aquests diners s’han de revertir a la via pública, s’han de dedicar a fer inversions en seguretat, en neteja, en asfaltats, a tot el municipi… La gent paga els seus impostos precisament per això. S’ha anat estalviant tant perquè no s’ha fet bé la gestió. Amb la modificació del pressupost que hem aprovat inicialment dimecres d’aquesta setmana en sessió plenària farem possible dotar a Piera de 8.313.888,53 euros per a inversions i millores. Impliquen moltes àrees.

Com està, actualment, l’Ajuntament, després del canvi de govern?

Crec que s’ha aconseguit un canvi d’actitud amb el nou govern municipal, tothom està alineat per tirar endavant i sap on anem, i hem volgut fer una aposta de màxims per a que, almenys, es puguin complir el 90% dels objectius. La modificació que es va aprovar dimecres estarà ara 15 dies en exposició pública, i, si hi ha al·legacions, ho demorarà una mica, però la idea és que, quan entri en vigor, poder començar a executar les actuacions ràpidament. Crec que aquestes inversions donaran molta força al municipi de Piera.

Quina és l’acció en la qual es destinaran més diners?

La part que s’emporta més diners d’aquesta dotació econòmica és la de l’asfalt. A Piera tenim un nucli urbà i 19 barris, moltes urbanitzacions, amb moltes mancances, i portem uns anys que no es fa res de res.

Hi ha moltes queixes dels veïns, i per això hi dedicarem una aposta molt important, de 4 milions d’euros. D’aquests diners, tres milions seran per als barris, i un milió per al nucli urbà. Intentarem atendre així totes aquestes demandes que hi ha hagut en aquests anys.

Quedaran coses per fer, segur, però amb tants diners es donarà una empenta molt forta. No crec que a la comarca s’hagi fet mai una inversió tan important en asfalt de carrers, i és obligació nostra fer-ho.

També hi ha una part important que es dedicarà a la neteja viària. Tindrem una escombradora nova, vehicles nous, la idea és fer un plec de condicions per poder licitar aquest servei i millorar la neteja, que és molt necessari.

Sembla que les millores als barris seran molt importants. De quina manera?

Finalment, hi haurà millores puntuals als barris i al nucli urbà. Per exemple, reformarem la Plaça de la Creu, que està molt deteriorada, i la farem completament nova. Hi haurà també un mur de contenció al Bedorc, hi destinarem 108.000€, perquè té unes esquerdes i cal deixar-lo en condicions. Apostem molt per fer nous espais a l’aire lliure, crec que amb la pandèmia hem après que els espais exteriors s’han de valorar a partir d’ara molt més.

Obrirem pistes noves, una d’exterior al pavelló del Prat, així com l’entorn dels jardins a Can Aguilera o l’exterior de la biblioteca.

Tot i que l’any que ve hi dedicarem més esforços, començarem aquest any mateix amb una decisió ferma de millorar els parcs. Fa dos anys es va crear un Consell d’Infants i els nens i nenes de la Vila van decidir que calia fer el parc Victor Rius. Doncs bé, ara dotarem 80.000 euros per a enllestir aquest projecte.

Piera va estar inclosa en els plans de la Generalitat per a la millora dels barris antics. Hi penseu també, en aquest paquet d’inversions?

Sí, una altra de les inversions serà per a la rehabilitació de les façanes del nucli, a la part antiga del poble. La Llei de Barris ja ha caducat, però seguim creient que fa falta continuar dedicant-hi esforços per a millorar aquesta zona. Per això hi dedicarem 200.000 euros per ajudar als propietaris que vulguin arreglar la façana o, en el cas dels blocs de pisos, instal·lar un ascensor. Seran ajudes puntuals, però d’aquesta manera dignifiquem els habitatges més antics del poble, alguns dels quals estan molt limitats per a un possible lloguer o compra. Es tracta de posar-los en valor.

I els sectors econòmics més tocats actualment, com el comerç i l’hostaleria?

Tot i que sembla que ja estem de baixada, la covid-19 segueix preocupant-nos. Per això hem pensat que estaria bé dedicar-hi una part de la inversió, amb 150.000 euros per ajudar al sector del comerç i la hostaleria. Molts establiments portaven més d’un any tancats, i això ha comportat molts problemes per a les famílies. Ja tenim les bases aprovades i aviat farem la convocatòria, de manera que puguin tenir ajudes directes i suavitzar el problema tant com es pugui.

Endegarem també la rehabilitació de la Sala Polivalent de l’Espai Sanahuja, que disposa d’una sala molt gran, diàfana i ben ventilada, que ens permetrà fer-hi moltes activitats, ja que fins ara estàvem molt condicionats per les restriccions motivades per la pandèmia.

Aquesta modificació serveix per executar totes les actuacions ara, o teniu altres projectes en cartera?

Tenim molt en compte els projectes que volem fer l’any 2022, però que evidentment primer s’han de redactar per després executar-los l’any vinent. Un d’ells és el nou Pavelló del Prat. Ja tenim l’estudi per poder fer la compra i expropiació dels terrenys, amb una partida de 310.000 euros.

Serà un projecte plurianual, de molta envergadura. Esperem poder encarregar la redacció del projecte aquest any, que s’anirà fent durant l’any que ve. M’agradaria que el projecte estigués licitat i adjudicat el 2023, perquè voldrà dir que es tira definitivament endavant. Abans sempre es deia que sí, però la feina no s’havia fet. Ens hem hagut de posar d’acord amb els propietaris dels terrenys, requalificar el sòl rústic cap a equipaments, i això implica un canvi de valor. Hi ha entesa amb tots ells, d’aquí que ara hi destinem aquesta quantitat econòmica, i crec que s’haurà tot arreglar en el proper semestre.

Hi ha més projectes en cartera, i alguns tenen a veure també, una vegada més, amb l’asfalt. Em refereixo a les carreteres i vies d’accés als barris, com la de Can Aguilera, Can Bonastre i Can Claramunt, i la que va a Can Bou. Són tres artèries molt importants per al nostre municipi, i volem deixar-les en condicions. Avui s’hi pot circular, però algunes estan en males condicions. Farem els projectes, i els executarem l’any que ve, perquè s’han de seguir tots els procediments administratius i legals.

Un altre projecte que volem fer és l’Oficina d’Atenció al Ciutadà. A Piera som 16.500 habitants, creixem molt ràpid, i tenim els serveis pensats per un poble petit. Crec que hem de fer un pas endavant, i aquest punt l’ubicarem a l’antic CAP, al carrer Piereta.

Ara ja és un edifici municipal, perquè va ser retornat a la vila per part de la Generalitat. D’aquesta manera evitarem als pierencs haver d’anar de departament en departament i planta per planta a l’edifici de l’Ajuntament, i tot serà més àgil i fàcil.

Posarem molta cura en que avanci el projecte de la Via Verda dels Hostalets, que compartim els dos ajuntaments i que lidera la Diputació, i esperem sigui una realitat l’any que ve. Sempre hi ha hagut molts vincles entre els dos pobles, i és una demanda de fa molts anys poder caminar amb seguretat entre els municipis.

I el projecte de la variant?

En la mateixa línia, podem dir que va avançant el projecte. Enllaçarà el que popularment es diu la “rotonda d’Hostalets”, tot i que és en terme de Piera, amb la carretera B-224, a l’alçada de Can Mussarro. El projecte ja està redactat i la intenció és adjudicar l’obra aquest any, i poder començar l’any que ve.

Quan estigui acabada, la variant ens donarà molta qualitat de vida al nucli de Piera, perquè avui hi ha molt trànsit en aquesta carretera. Sí que és cert que el projecte s’ha reduït, perquè abans s’arribava a Vallbona. Ara puja la meitat, uns set milions d’euros, però almenys podrem treure tot aquest trànsit de l’artèria principal de Piera, que passaria a ser municipal.

L’any vinent també es començarà la Fase 2 del Polígon Industrial, que comportarà l’arranjament de tot l’entorn a l’entrada de Piera venint des de Capellades, des de la carretera de Can Aguilera, fins, per entendre’ns, la rotonda de l’Esclat. El projecte incorpora un pas de vianants per a fer possible una millor connexió des del nucli cap a Can Aguilera. Finalment, vull recordar que estem duent a terme una actuació al Camp de Futbol Municipal, amb un canvi de gespa artificial que calia fer, perquè estava molt deteriorada, així com una millora de les banquetes i una mica l’entorn.