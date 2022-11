Igualada atorga 54.000€ en ajuts per restaurar façanes en 21 edificis

El ple de l’Ajuntament d’Igualada ha aprovat, en la darrera sessió, l’atorgament de l’import més alt per rehabilitació de façanes per aquest 2022. La inversió de l’ajuntament arriba fins als 54.000€ que serviran per recuperar un total de 21 façanes.

Carlota Carner, tinent d’alcalde i regidora d’Urbanisme de l’Ajuntament ha valorat molt positivament aquestes subvencions que milloren la qualitat de vida dels veïns ja que “ajuden a protegir i millorar el paisatge urbà i l’estètica de la ciutat, alhora que garanteixen la seguretat de les façanes dels edificis respecte la via pública”. Carner ha detallat també que aquestes subvencions tenen un alt impacte en els edificis més antics, situats al nucli antic de la ciutat, “la majoria de façanes restaurades son d’aquesta part més històrica de la ciutat i amb subvencions com aquestes ajudem a preservar-lo”.

En aquests últims deu anys s’han invertit un total de 280.000€ que han permès rehabilitar un total de 150 façanes a tota la ciutat d’Igualada.

Carner ha remarcat positivament l’èxit que estan tenint totes les convocatòries, que any rere any superen l’anterior, i ha explicat que “des de l’ajuntament seguirem apostant per la rehabilitació tant de l’interior com de l’exterior dels edificis per transformar la ciutat”. En aquest sentit ha recordat que en ple del mes d’octubre s’han aprovat, per unanimitat, tan les bases de restauració de façanes per l’any vinent, com també la de restauració d’habitatges buits destinats a lloguer assequible. A més, amb els fons Next Generation, l’ajuntament també realitza una aposta important per la rehabilitació energètica de diversos edificis de la ciutat.

A banda de les subvencions la rehabilitació, Carner també ha volgut remarcar l’objectiu d’agilitzar les rehabilitacions, com les de obres menors de les quals aquest any s’ha eliminat les taxes i l’ICIO substituint-ho per un “assabentat d’obres” que facilita i agilitza el tràmit.

Carner ha finalitzat la seva intervenció assegurant que des del govern “seguirem incentivant la rehabilitació perquè eina clau de transformació de la qualitat de vida dels igualadins”.