Humans: Sigrid Nieto Abad

SIGRID NIETO ABAD

Soc la Sigrid Nieto Abad, i fa 12 anys vaig crear Sigrid Informàtica. És una combinació de botiga física i punt d’atenció a empresaris que busquen atenció efectiva i personalitzada als problemes informàtics que tots tenim, que molt poques vegades en fem un manteniment preventiu i que increïblement busquem solucionar quan ja és massa tard. Sí, aquesta és la meva passió.

Quan tenia 20 anys, vaig tenir claríssim que la informàtica se’m donava bé i em vaig preparar per donar una bona atenció a les empreses que busquen un servei seriós. I des de llavors no he deixat d’investigar, formar-me i ara mateix estic cursant un màster d’intel·ligència artificial aplicada als negocis.

M’agrada explicar-ho perquè quan era nena i vaig anar creixent no hi havia referents en els quals recolzar-me. I a casa meva pensaven que no era una àrea per a una noia. Però sí, soc una persona que li encanten els animes (ens diuen friquis), m’he enganxat a l’esport per la meva salut i crec en la meva manera de fer empresa i treballo cada dia obrint una persiana d’un negoci enfocat a la tecnologia, que als temps que corren seria com una bogeria, però aquí estic, esforçant-me pels meus objectius.

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és…

«Les empreses busquen cada cop més serveis personalitzats a la comarca per atendre els seus problemes de gestió tecnològica.»