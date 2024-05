Justícia contra la violència de gènere

Encara avui, malauradament, la persistència d'estereotips i normes culturals que perpetuen la violència de gènere és un obstacle

Aquesta setmana, una jove va haver de ser atesa a l’Hospital d’Igualada després de ser agredida amb molta violència al carrer Sant Carles. Malgrat tractar-se d’un evident cas de violència de gènere, la noia, atacada per la seva parella, va decidir no presentar denúncia. Poques hores després, a molts quilòmetres de distància, una jove odenenca perdia la vida, amb gairebé tota seguretat, per un crim masclista a mans de la seva exparella.

La violència de gènere és una xacra terrible que segueix escalant posicions a la nostra societat, i, malgrat els tocs d’atenció constants i les accions de l’administració, que són moltes, sembla no tenir aturador. Cal, també, una major acció de la justícia.

La lluita contra la violència de gènere requereix un enfocament multidimensional que involucri la societat en conjunt. És fonamental continuar desenvolupant i millorant les lleis, el sistema judicial, els serveis de suport i les iniciatives de prevenció per assolir una societat més justa i igualitària. Però, com en tantes coses, no tot poden ser frases de condemna, i paraules sense fons. Calen accions contundents, inapel·lables, definitives. Els autors de violència de gènere representen l’escala més baixa i repugnant de la societat, i convé que es tanquin a la presó complint les seves penes completes i sense privilegis.

Encara avui, malauradament, la persistència d’estereotips i normes culturals que perpetuen la violència de gènere és un obstacle significatiu. L’educació i la sensibilització són fonamentals per canviar aquestes actituds, i no fer cas, mai, de determinades opcions polítiques que s’atreveixen a negar aquest tipus de violència.

Des de La Veu l’Anoia condemnem enèrgicament la mort de la jove Ana, veïna d’Òdena, transmetem el nostre condol a la seva família i amics, als veïns del barri de Sant Pere i advoquem perquè es faci justícia i caigui tot el pes de la llei sobre el culpable. Només així ens traurem del damunt aquest malson.