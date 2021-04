Hans Becking i Maja Wloszczowska s’imposen a la Volcat

Una cursa amb moments increïbles tant per als bikers professionals, com aquells aficionats, que se la van marcar com a objectiu.

Si cada edició de la VolCAT by Continental és especial, aquesta encara més. Una prova que sempre recull els millors recorreguts de Mountain Bike de la comarca i que en l’última etapa, esperava als bikers amb un terreny humit, plena de corriols amb molt de flow.

En aquesta darrera etapa, el ciclista Wout Alleman es va sentir bé des de l’inici i va donar espectacle. Va imposar un ritme espectacular des dels primers quilòmetres. El grup de favorits s’estirava.

Alleman va caure i va ser atrapat pel grup del líder. Però seguia en la seva ambició i va tornar a atacar, agafant un petit marge que va ser definitiu. Va entrar pletòric a línia de meta. Per darrere, Hans Becking (BUFF SCOTT MTB Team), entrava celebrant la victòria a la general. Stosek (Canyon Northwave MTB Team) i el company d’equip del campió, Dias, van completar el podi de la general.

Wloszczowska torna a guanyar

La campiona polonesa del Kross Orlen, Maja Wloszczowska, va tornar a ser la més forta de la cursa i va guanyar l’etapa final per davant de Sosna (Torpado Südtirol) i l’italiana Fasolis (RDR Itàlia Factory). A la general, no hi va haver canvis i Txell Figueras va mantenir la seva tercera posició.

Una cursa capaç de transformar les vacances de Setmana Santa en una autèntica aventura amb bicicleta de muntanya. Igualada va ser el perfecte amfitrió de la prova, centre neuràlgic de la cursa.

La VolCAT by Continental 2021 acaba, tancant quatre dies de competició, diversió i molt Mountain Bike. Mirada posada en l’edició 2022.