FirAnoia va inaugurar ahir la 70 edició amb una Igualada plena de vida

La fira multisectorial FirAnoia va obrir ahir les portes al públic amb 282 expositors i una llarga llista d’esdeveniments i activitats que s’aniran succeint durant avui, dissabte, i demà, diumenge.

La 70a edició de FirAnoia va ser inaugurada oficialment al voltant de les 18 h de la tarda amb el president de Fira d’Igualada, Ivan Sánchez, l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, i el president del Consell Comarcal de l’Anoia, Jordi Parcerisas. Tampoc es van perdre l’acte d’inauguració altres membres de l’Ajuntament d’Igualada com Pere Camps, Jordi Marcé, Patrícia Illa, Carlota Carné, Jordi Cuadras…

Entrevista a Ivan Sánchez, president de Fira Igualada

Tant la Plaça Cal Font com el passeig Verdaguer i l’Escorxador estaven plens de gom a gom de visitants, i estands i productes que les empreses poden lluir durant tres dies. A més a més, durant tota la tarda d’ahir divendres es van dur a terme altres activitats per al públic com una classe dirigida de ZUMBA, una exhibició de CrossFit i un concert de gòspel.

Amb l’eslògan “Fira’t”, els organitzadors volen fer una crida al públic de l’Anoia i comarques veïnes a participar activament en una fira que ofereix de tot: des d’informació d’empreses, serveis i entitats fins a venda de vehicles, productes d’artesania o antiguitats, en una extensió de 16.000 metres quadrats d’exposició.

La FirAnoia continua avui i demà, encara amb molt més per oferir. Consulta aquí totes les activitats previstes i els horaris.