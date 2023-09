“Un dels meus objectius és transformar les fires consolidades, com FirAnoia, en festivals o experiències multisectorials”

Entrevista a Ivan Sánchez, president de Fira Igualada

L’Ivan Sánchez és el nou president de Fira Igualada, tot i que el seu càrrec va començar fa relativament poc, sempre ha estat vinculat a l’entitat. En aquesta primera FirAnoia, Sánchez ha treballat per oferir a la ciutat una fira innovadora amb èxit de participació d’estands.

La Fira d’enguany celebra la 70 edició. En quin estat es troba l’entitat?

Fira d’Igualada és una entitat sense ànim de lucre que va ser fundada el 1951 amb l’objectiu de contribuir en la dinamització del teixit agrícola i empresarial de la comarca a partir de l’organització de fires i mercats. Durant aquests 72 anys d’història s’han viscut revolucions industrials i tecnològiques que han fet reconsiderar el rumb de la societat, i amb ell, el rumb de les empreses i d’entitats com la que represento. Tenint en compte aquest context, podem afirmar que Fira d’Igualada com a entitat es troba consolidada i segueix en el seu procés d’adaptació, transformació i progrés que la realitat actual requereix.

En un mateix cap de setmana Igualada viurà quatre certàmens simultanis: FirAnoia, Tasta’m, Fira Artesania i Mercat d’Antiguitats i un espai d’Automoció. Quina rebuda espereu?

FirAnoia, amb tots els seus satèl·lits, no només és la fira multisectorial de la comarca de l’Anoia, sinó que ja forma part de la identitat de la ciutat. Empreses, organitzacions i entitats aprofiten la plataforma de FirAnoia per presentar les seves novetats i per entrar en contacte amb l’usuari final dels seus productes i serveis. Per aquest motiu des de Fira d’Igualada no només vetllem per assegurar una gestió logística acurada, sinó que proposem – amb col·laboració de moltes entitats – tot un seguit d’activitats per animar a la participació de la ciutat i assegurar-ne la seva participació. I això esperem, que tothom surti al carrer a viure i a veure Igualada.

La 70 edició té xifra de rècord d’expositors. Quins productes podrem trobar?

En aquesta edició hem aconseguit reunir a més de 280 expositors en tots els seus possibles formats i estem encantats que la major part dels expositors que ja han experimentat FirAnoia en edicions passades, hagin decidit tornar a fer-nos confiança. És interessant veure com el tipus d’expositor evoluciona així com ho fan les tendències. En temps de canvi climàtic, trobarem expositors oferint productes i serveis en l’àmbit de les energies renovables. En temps d’internacionalització, trobarem propostes vàries d’idiomes a la ciutat, en temps de digitalització, trobarem expositors enfocats en serveis de telecomunicacions.

Quines novetats hi haurà en la FirAnoia 2023?

L’ambició que tenim com a equip és assegurar que FirAnoia evoluciona d’una fira multisectorial a un festival multisectorial que generi il·lusió cap a totes les parts, a l’expositor, al visitant i a la ciutat en general. Estem treballant FirAnoia amb aquesta visió, volem convertir-la en una gran experiència de ciutat. En aquesta edició en concret, hi hem inclòs petits elements que ens hi apropen (activitats, propostes familiars, música, dansa, etc) però seguim treballant per generar un efecte “wow” en breu!

És la primera fira que has organitzat com a president. Com ha estat tot el procés?

Fa pràcticament tres mesos que vaig assumir la responsabilitat de Fira d’Igualada i una fira de les característiques de FirAnoia no s’organitza amb tan poc temps, per tant ja hi havia una gran feina feta des del moment en què em vaig incorporar a l’equip. El procés ha sigut divertit! No només m’ha servit per aprendre com l’equip tècnic organitza les fires, sinó que m’ha permès conèixer-los, inspirar-me i formar-me una opinió sobre com seguir construint el futur de l’entitat i de FirAnoia en concret.

Quins són els teus objectius com a nou president de Fira Igualada?

Per deontologia, a mi m’apassiona confeccionar estratègies per assolir una visió. Una visió va sempre acompanyada d’objectius mesurables, i aquests mesos m’han permès identificar tres objectius que m’agradaria assolir com a entitat:

1. Com deia, transformar les fires consolidades com FirAnoia en festivals o experiències multisectorials que no deixin ni a l’expositor ni al visitant indiferent.

2. Construir, de la mà del teixit empresarial de ciutat, nous possibles productes de fira que aportin valor a sectors específics de la comarca.

3. I per últim, assegurar que tots els involucrats a l’entitat, equip, junta, etc. ens ho passem bé i la seguim fent sostenible pels propers anys.

L’experiència gastronòmica Tasta’m és gairebé nova. Com serà aquest any en la segona edició?

Serà especial perquè el format de Tasta’m i l’espai on es celebra és especial. Imagina’t, un grup reduït de persones, una degustació de vins amb maridatge i acompanyament musical en directe en un entorn bucòlic com el pati de l’Escorxador…

Jo valoro les experiències que desperten els sentits, i creu-me que crec que el Tasta’m en pot ser una d’elles!

Alguns expositors oferiran tallers i fins i tot exhibicions en els seus estands. Amb quin objectiu promoveu aquesta iniciativa?

Com et comentava abans, els temps han canviat i amb ell la forma de posicionar un producte i un servei. Avui dia tot gira al voltant de l’experiència de l’usuari i del consumidor el qual determina i forma l’opinió que aquest acaba tenint de la marca. Hi ha empreses que dissenyen l’experiència del client des del moment que aquest entra per la porta, aquest enfocament fidelitza l’usuari ja que anar a tallar-se els cabells, per exemple, esdevé l’experiència, l’olor del local, la calidesa de la llum, i a part, el tallat de cabell.

Amb això vull dir, que recolzo totalment aquells expositors que no només presenten el seu producte o servei a FirAnoia, sinó que a més, creen espais, tallers, i oportunitats per interactuar amb el possible client en el seu estand.

Les entitats també tindran espais propis a la Fira, i les ciutats agermanades d’Igualada, també.

I encantat que així sigui i personalment, em fa il·lusió que l’Ajuntament d’Igualada i l’Associació d’Agermanaments d’Igualada hagin aprofitat l’oportunitat de la 70a edició de FirAnoia per convidar les ciutats agermanades. Crec que és important que tant les entitats com les empreses de la ciutat coneguin quints ponts ja tenim construïts amb altres ciutats específiques per tal de construir aliances i iniciatives més enllà de les nostres fronteres. Soc un ferm creient en el valor d’explorar territoris desconeguts, a la vida i en els negocis.

Com a president, i visitant d’altres edicions, què és el que més t’agrada de la fira?

Em considero molt vitalista i positiu, m’agrada que passin coses a la ciutat i m’agrada fer que les coses passin. El que més m’agrada de FirAnoia és l’ambient, la vida al carrer, l’empresària orgullosa de representar la seva marca a l’estand, els petits de casa participant en les activitats de l’espai Servisimó, la mare que es compra el cotxe nou a la plaça de Cal Font, l’avi que aprofita el descompte especial de FirAnoia per firar-se i dir sí al sofà que feia temps que volia, el pare que és un sibarita aprofitant l’expositor del Mercat d’Artesania per comprar el formatge i embotit i així ajuda al comerç de proximitat,… Ah! I tota la colla d’amics que el diumenge al matí, abans d’anar a fer el vermut a la plaça de l’Ajuntament, decideix passejar-se pel Mercat d’Antiguitats a veure si troben alguna cosa vintage… A mi el que m’agrada de FirAnoia és aquesta vida que desprèn a la ciutat. De fet, m’encanta!