Des de fa tres anys que la loteria nacional sempre ens toca a Catalunya. Em refereixo a la loteria nacional/ judicial/policial espanyola que, en forma de demandes, citacions, escorcolls o detencions de matinada, ens pot tocar a qualsevol de nosaltres.

Sense anar més lluny, dilluns passat era jutjat a Manresa en Jordi Pesarrodona, l’exregidor i pallasso de professió, que es va posar amb el seu nas vermell al costat d’un agent de la Guardia Civil que feia “plantón” a la porta del Departament d’Economia i Hisenda el 20 de setembre del 2017.

Com que legalment no és punible posar-se un nas de pallasso, onze dies més tard, en la jornada del referèndum de l’1 d’octubre, un escamot de piolins va irrompre al col·legi electoral de Sant Joan de Vilatorrada on en Jordi anava a votar, el va estomacar de valent al crit de “Tu eres el payasete famosete?. Pues toma!”

El bo d’en Jordi Pesarrodona va presentar la corresponent denúncia al jutjat de Manresa per violència policial, adjuntant el corresponent comunicat de lesions, en contra dels agents agressors. La denúncia va ser arxivada i per resposta “a ver si aprendeis de una p… vez” de la fiscalia, qui es va endur una demanda judicial va ser el propi Pesarrodona. És a dir, l’agredit. La jutgessa va arxivar el cas, però la fiscalia va obligar a obrir-lo de nou i la casualitat –o molta mala llet- va fer que l’endemà del tercer aniversari del nas de pallasso, en Jordi va ser jutjat amb una petició de pena de dos anys d’inhabilitació i multa de 6.000 euros. Judici que està pendent de sentència.

Ara fa just un any, que nou membres de CDR locals eren detinguts de matinada, portats a Madrid i ingressats a la temible presó de Soto del Real durant quatre mesos i sense sentència judicial. Ara estan en llibertat però tenen les vides alterades perquè en qualsevol moment es pot reactivar el seu cas i, si se li embeta a la fiscalia, tornar a ser empresonats. Amb dos dels nou detinguts he compartit trobades i reunions, però la fatídica loteria judicial/nacional els ha tocat a ells, com em podia haver tocat a mi perquè comparteixo amb ells el delicte de pensar. També hi ha un loteria nacional bona. És la que els toca a ells. Per exemple, Pedro Sánchez va cometre un delicte electoral quan era candidat i li va caure una multa de 500 euros. En canvi al president Quim Torra per una pancarta, sense ser candidat, li pot caure una inhabilitació de 18 mesos i una multa de 30.000 euros.

O què dir del Borbó, al qual la fiscalia demana sigui arxivada la causa per les comissions il·legals de l’AVE a la Meca i els fraus a Hisenda. Als Borbons sempre els toca la loteria bona… i tantes vegades com ho necessiten.