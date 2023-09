Fira de l’Esport, aquest dissabte a Montbui

Durant aquesta setmana s’estan celebrant nombroses activitats emmarcades en la commemoració de la Setmana Europea de l’Esport. Una de les propostes més destacades de la Setmana de l’Esport de Montbui serà la celebració, el dissabte 30 de setembre, de la tercera edició de la Fira de l’Esport de Montbui.

La Fira es durà a terme en el Boulevard montbuienc i hi participaran les entitats esportives del municipi, que podran presentar a la ciutadania les diferents propostes, activitats i projectes esportius en els quals treballen. La Fira, de caire lúdic, s’ha consolidat com un punt de trobada de l’esport montbuienc just a l’inici de la nova temporada de competicions.

La Setmana Europea de l’Esport a Montbui, finalitzarà el mateix dissabte 30 de setembre, amb una Tirada esportiva de Tir al Plat. La competició es farà al Camí de Can Lledó entre les 16 i les 20 hores.

Especial jornada d’adopció de gats

Amb motiu de la Fira, l’Associació Mongats la primera jornada d’adopció al CCC La Vinícola. De 10 del matí a 13 h podreu interactuar amb els gats, fer donatius per a l’associació i si esteu pensat ampliar la família, adopteu un gatet que està esperant la seva llar definitiva.