El Comerç de Capellades de Festa!

Capellades Comerç organitza per aquest 30 de setembre el Comerç de Festa!, una jornada plena de sorpreses que acabarà amb desfilada i karaoke.

A partir de les 6 de la tarda a la plaça de Catalunya començarà l’exposició de comerç local i tota una bateria de diferents sorteigs.

A les 8 del vespre es farà la segona desfilada de moda capelladina i una hora després serà el torn de les degustacions i la restauració. Finalment a mitja nit arribarà la festa amb un karaoke popular.

Trobaràs una degustació de vins i caves de la Bodega Torres i de la Bodega de Ca l’Emília; una degustació de la Carnisseria Ainsua amb fideuà, ensaladilla russa, pastís de formatge i formatges; unes minihamburgueses artesanes de la Carnisseria Santi; de La Gamba podràs tastar torreznos de Soria, calamars a l’andalusa, bikinis o torrades de pernil ibèric; del forn de pa Xata hi haurà coca de forner, foaccies, xatolata, pinxos de truita de patates i bagels variats; de ComedPizza, pizzes variades i de La Lliga un assortiment de croquetes, bunyols de bacallà amb romesco, xocolata desfeta amb melindros i gintònics.

A part de menjar també hi haurà altres propostes més lúdiques com el taller de pintura infantil d’Electrodomèstics Capellades Expert i tots els sortejos com el del Centre Mèdic que ofereix una sessió de fisioteràpia i 2 massatges relaxants de 30 minuts o la Gemma Espasa Fotografia, una mini sessió de Nadal i d’altres.

Tota la festa a la plaça Catalunya des de les 6 de la tarda fins acabar el karaoke!