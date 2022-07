Exigim responsabilitats pel 17A

El proper 17 d’agost es compliran cinc anys dels atemptats de Barcelona i Cambrils que varen provocar la mort de 16 persones i ferides a diversos centenars. Darrere els atemptats -segons s’ha declarat en seu judicial- hi havia els serveis secrets espanyols o, si volem ser primmirats, d’una part d’ells. El que està fora de tot dubte és la implicació de diversos exministres del “gobierno de M.Rajoy”.

Alguns d’ells, per exemple Jose Manuel Garcia Margallo, exministre d’Exteriors declarava el mes de juliol del 2017 “A partir de la segunda quincena de agosto empezarán a pasar cosas en Cataluña” I efectivament varen passar. Aquest ministre també va dir: “Un atentado terrorista se supera, pero la disolución de España es absolutamente irreversible”. Per cert Margallo, ministre d’Exteriores va dedicar més temps a Catalunya que a cap altre país del món.

Un altre exministre, l’ultra catòlic Jorge Fernández Díaz va posar en marxa la Operación Cataluña per a perseguir policialment dirigents polítics catalans en funció de la seva ideologia. En aquesta persecució hi varen col·laborar altres polítics catalans -més aviat colons- com Alícia Sánchez Camacho i el secretari d’organització del PSC/PSOE José Zaragoza, amb qui en aquell moment, hi mantenia una relació.

De tot això darrerament n’hem tingut proves fefaents a través d’una sèrie d’àudios difosos per la premsa espanyola on s’escolta Fernández Díaz conspirant amb Villarejo per fabricar proves falses de comptes a Suïssa, Andorra i altres paradisos fiscals. Aquesta maniobra va fer que Xavier Trias -bon alcalde de Barcelona- perdés la reelecció caient-li la loteria -perdó, l’alcaldia- a l’Ada Colau amb el lamentable resultat que pateixen els ciutadans de la capital de Catalunya. És tanta la barra del ministre ultra que tot i els àudios, continua mantenint les mentides que va dir al Parlament -i en seu judicial- que no coneix Villarejo.

Ara que la veritat ha sortit a la llum, un sèrie d’entitats catalanes i de ciutadans a títol personal estan organitzant una gran manifestació per al dia 17 d’agost a Barcelona, davant la seu de la Unió Europea on lliuraran una petició d’assumpció de responsabilitats per part de les clavegueres de l’Estat.

Els catalans, com a ciutadans europeus, car que no podem confiar, ans al contrari, amb els organismes de l’Estat espanyol, ens hem de dirigir cap a les instancies de la Unió per tal que es faci justícia. Un anhel que sent catalans, dins d’Espanya, és impossible que tinguem.

Vostè, amable lector, faci el que vulgui, però jo ja m’he reservat la data del 17 d’agost per ser-hi i cridar ben fort contra unes clavegueres criminals.