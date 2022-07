Un menor que viatjava sense mascareta ni bitllet agredeix a Igualada un vigilant de seguretat dels FGC

Un menor va amenaçar i agredir un vigilant de seguretat dels FGC aquest diumenge a les sis de la matinada. Segons avança l’ABC i ha confirmat l’ACN, el jove va pujar al tren sense mascareta a l’estació d’Igualada en direcció a Martorell. Quan el vigilant li va recordar que l’havia de dur posada, també va veure que no portava el bitllet. Aleshores li va dir que havia de baixar del tren a la següent estació i, en aquest moment, el jove li va clavar un cop de puny a un ull i el va amenaçar. Finalment, el treballador el va fer baixar a l’estació de la Pobla de Claramunt on el va poder reduir fins que va arribar una patrulla dels Mossos. El jove ha estat denunciat per un delicte de lesions lleus i s’ha informat dels fets a la Fiscalia de menors.

Augment de les agressions en l’últim mes

Es dona el cas que el 19 de maig passat un home va apunyalar per l’esquena un altre vigilant de seguretat a l’estació d’FGC d’Igualada. Una càmera de seguretat va gravar com una persona s’acostava per l’esquena al treballador i, sense intercanviar cap paraula, li va clavar dues ganivetades amb una arma blanca. L’agressor va fugir, tot i que va ser detingut el dia següent.

Aquest no és l’únic cas en el darrer mes a la línia Llobregat Anoia. Segons informava el Planta Baixa de TV3 la setmana passada, el síndicat de vigilants de seguretat responsable del tram Martorell-Igualada d’aquesta línia de Ferrocarrils, ha alertat d’altres casos en què els responsables de la seguretat havien estat amenaçats o agredits físicament o verbalment. És per això que, com informava la periodista Anna Punsí, des del sindicat Sabico s’ha demanat que els agents patrullin en parella, per salvaguardar la seva seguretat.

Segons Punsí, però, la versió de Ferrocarrils de la Generalitat és oposada a la del sindicat d’agents de la seguretat i des de l’empresa pública expliquen que aquest any s’han registrat només 3 agressions físiques en el seu servei, quan els anys 2018 i 2019 n’havien estat 36 i 14, respectivament. A més, des de FGC també expliquen que el 75% de les agressions es produexien quan hi ha patrulles dobles i és per això que defensen que es continui amb el sistema actual de patrullatge únic.