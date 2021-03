Esquerra qualifica d'”endollisme” la contractació del nou gerent del Consell Comarcal

Esquerra Republicana de Catalunya a l’Anoia qüestiona la contractació del nou gerent del Consell Comarcal de l’Anoia, Cristóbal Avilés García i considera que hi ha “indicis d’endollisme”. Des d’ERC expliquen que “el Sr. Cristóbal Avilés porta tota la vida vinculat al PSC i encadenant càrrecs de confiança en diversos ajuntaments ja que va ser assessor a l’ajuntament de Viladecans, assessor a l’ajuntament de Sant Boi de Llobregat i assessor a l’ajuntament de Sant Vicenç dels Horts mentre hi governava el PSC”. A més, des d’ERC també expliquen que Avilés “ha estat membre de diverses candidatures del partit, com a l’any 2007, que es va presentar a les eleccions municipals sota la candidatura del PSC a Viladecans, a l’any 2011 que es va presentar a Oliola, a les municipals del 2015 va encapçalar la candidatura de Ger (La Cerdanya) i finalment a l’any 2019 va presentar-se a la candidatura de Valdetormo (Teruel), a part de ser també vicepresident del Consell de la Igualtat del PSC”.

Els republicans consideren que “el nou gerent del Consell Comarcal, que tindrà una remuneració molt alta de fins a 59.036’04€, porta tota la vida dedicant-se a la política i sent càrrec de confiança” i qüestionen la seva contractació ja que hi veuen “indicis d’endollisme”. El partit assegura que “en un moment de crisi econòmica i social, el govern del Consell comarcal liderat pel PDeCAT i el PSC han contractat aquest membre del PSC amb un sou molt elevat, això sembla més una agència de col·locació d’amics que no pas una administració pública al servei de la gent”. En aquesta línia els republicans apunten que “el pacte entre el PDeCAT i el PSC no respon als interessos de la gent i generals sinó a interessos particulars i de partit en benefici d’uns pocs”.

ERC Anoia també explica que “la despesa amb càrrecs de confiança s’ha disparat, ja que en l’anterior mandat no n’hi havia cap i actualment el govern del PDeCAT i el PSC han col·locat a la Sra. Carla Suárez amb un salari de 33.600€”. Alhora, apunten que “la retribució que perceben els membres del govern del Consell Comarcal del PDeCAT i el PSC, més els càrrecs de confiança i la retribució del nou gerent ascendeix a més de 310.636 anuals, una xifra que considerem desproporcionada i que és incomprensible en la situació actual de dificultat econòmica amb la que es troba la gent”.

Finalment els republicans consideren el pacte del PDeCAT i el PSC al consell Comarcal com “el pacte de la vergonya” i asseguren que “nosaltres no serem còmplices d’aquesta manera de fer política”. Alhora, estan “convençuts” que si en lloc del PDeCAT hi hagués Junts per Catalunya “el pacte no s’hagués produït mai amb el PSC ni tampoc s’hagués optat per aquesta fórmula d’endollisme a l’engròs”.