Esquerra Igualada demana “un canvi de mirada per substituir l’actual anar fent”

Esquerra Republicana fa balanç de la recent aprovació dels nous comptes municipals i reivindica la necessita d’adequar la fiscalitat d’Igualada a paràmetres justos i equitatius en comparació amb la resta de ciutats mitjanes. Una setmana després del ple de l’Ajuntament, posicionen el seu projecte com a alternativa real de canvi per a la ciutat

Els republicans reivindiquen la seva última campanya de l’IBI com a “aposta de fiscalitat justa per la ciutat i com a exemple del que no aporten els nous pressupostos municipals”. Segons expliquen, els nous comptes suposen un augment de l’endeutament i una pujada de les taxes que repercuteix directament en la butxaca de tots els igualadins i igualadines. Davant del que consideren “una nova falta greu de compromís amb la ciutadania”, el mateix Enric Conill exigeix definitivament “planificar la ciutat abans no sigui massa tard”.

Tal com ja va plantejar el cap de l’oposició en la darrera intervenció del ple, “Esquerra Igualada considera que caldria haver apostat per un model que augmentes la despesa social per fer front a urgències com la pobresa energètica, amb un pla educatiu de ciutat i que donés resposta a la crisi d’habitatge mitjançant un procés seriós de rehabilitació de pisos buits”. Un “canvi de mirada per substituir l’actual anar fent i així passar a un pla de polítiques valentes i transformadores”, remarca Conill. Els republicans lamenten que “el consistori no tingués una majoria suficient per aturar els comptes continuistes” i aconseguir d’aquesta manera imposar un “nou model de ciutat”. Malgrat tot, Esquerra recorda que “seguirà treballant per capgirar el model de pa i circ de Castells” i que la seva aposta per transformar igualada és “ferma i irrenunciable”.

En vista a la darrera setmana, també han fet menció a la polèmica generada entorn dels cartells de la seva campanya de l’IBI, després que el govern municipal n’exigís la retirada sota amenaça de multa, i han manifestat que “no s’ha vulnerat cap normativa i que el problema de fons era amb el missatge que exposa una veritat incòmoda”. Per finalitzar la polèmica, demanen al govern de Castells “dedicar més temps a plantejar una fiscalitat no abusiva i no pas a censurar cartells de l’oposició”. Una acció que segons diuen, serà beneficiosa per a tota la ciutadania i no “vulnerarà els drets de manifestació i llibertat d’expressió”.