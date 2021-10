La MICOD insisteix en la falta sòl de gran format a la Conca d’Òdena

En només una setmana, l’Ajuntament de Montbui i l’Incasòl han anunciat la compra de sòl industrial de la Conca d’Òdena per part de tres noves empreses, que properament s’instal·laran a la comarca.

D’una banda la paperera Texpaper Service SL, que ha adquirit 5.500 metres quadrats al polígon “Plans de La Tossa” de Santa Margarida de Montbui per poder-hi traslladar la seva producció i oficines. Es preveu que crearà una quinzena de llocs de treball i estarà en funcionament l’estiu de 2022. Al mateix polígon s’hi instal·larà també l’empresa Agile Capital, que ha signat amb l’Incasòl un contracte d’arres de dues parcel·les de 12.546 m2 per expandir el seu negoci. I poques hores després, aquest dimarts s’ha conegut que l’empresa Romero Polo, del sector de la construcció, s’instal·la en 2 parcel·les del polígon Riera de Castellolí de Vilanova del Camí i generarà prop de 50 llocs de treball.

Per la Mancomunitat de la Conca d’Òdena (MICOD), que treballa activament a través de l’Oficina de Captació d’Inversions per atreure noves empreses al territori, es tracta d’una “magnífica notícia ja que l’arribada de noves empreses té un impacte en la creació d’ocupació directa i indirecta i dinamitza l’economia del territori”. A més, posa de relleu, d’una banda, l’interès creixent de moltes empreses per instal·lar-se a la Conca d’Òdena, que té una situació geogràfica i de comunicacions privilegiada, i de l’altra també posa de manifest que cada vegada queda menys sòl industrial disponible i que cal fer aflorar sòl industrial de gran format, tal i com proposa el Pla Director urbanístic d’Activitat Econòmica de la Conca d’Òdena, per tal de poder respondre a la demanda de grans empreses.

La MICOD insisteix que aquest sòl només pot anar destinat a aquelles empreses responsables mediambientalment, socialment i compromeses amb la creació de llocs de treball de qualitat, i recorden que la implantació de grans empreses generaria un efecte tractor que permetria l’ocupació de les parcel·les de petit format que encara restin desocupades.