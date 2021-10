Voluntaris de Vilanova comencen a fer ‘l’estudi de lectura’ de l’aigua del riu

Un grup de 15 persones voluntàries ha iniciat aquest dimarts, a la tarda, el treball de camp del projecte Llegim el Riu, en un tram del riu Anoia, en la passera que queda darrere de l’Ajuntament. El grup de recerca de FEHMlab del departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals de la Universitat de Barcelona van dirigir la sessió d’estudi i recollida de mostres d’aigua.

El projecte està impulsat per la Diputació de Barcelona de la mà de les biblioteques i les regidories de Medi Ambient dels municipis on es desenvolupa l’acció. Es presenta com una oportunitat per conscienciar la ciutadania i treballar en la preservació de l’entorn natural i concretament, millorar la qualitat dels rius.

Els resultats obtinguts es donaran a conèixer en una sessió de retorn amb els mateixos voluntaris, que tindrà lloc a principis de l’any 2022. Els voluntaris faran propostes d’acció per ser incorporades en les polítiques públiques de gestió i conservació del patrimoni fluvial.