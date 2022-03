Es vol impulsar un memorial en homenatge a les setze teixidores a Carme

La Intersindical Anoia i l’Ajuntament de Carme han anunciat un acord per coordinar-se i impulsar un espai al municipi per retre homenatge a la històrica figura de les setze teixidores que el 1882 van ser detingudes i empresonades. Des del sindicat han volgut reivindicar el “lideratge femení” de les teixidores i el “seu llegat històric en la lluita i la reivindicació per la millora dels drets laborals de les dones contra l’explotació que suposava el conveni laboral del sector tèxtil de 1854”.

Ajuntament i sindicat s’han emplaçat a enllestir al llarg del 2022 un nou espai en el terme municipal on es pugui conèixer la història, reivindicar el paper sindical i homenatjar-les històricament com es mereixen. Les setze teixidores de Carme van ser detingudes per “violència, desordre públic i desobediència a l’autoritat” en el marc d’unes accions que van ferir de mort Catarina Vicenta Casanova Sanahuja, més coneguda històricament com a “La Trabala”. Les sindicalistes protestaven després de 19 setmanes de lluita i van ser empresonades durant dos mesos. Els fets van ser protagonitzats majoritàriament per dones i és considerada una de les primeres vagues femenines de la història.

Amb motiu del 8 de març, dia de les dones, els dos actors implicats en el pacte han considerat adient fer públic el preacord de treball que feia setmanes que s’estava gestant. Durant el transcurs del pròxim any es treballarà per finalitzar el memorial per tal de tenir-lo enllestit definitivament de cara al 2023.