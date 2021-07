Es renova la rotonda de la C-244 a Vilanova amb colors i flors

El condicionament de la rotonda de la cruïlla del carrer Verge de Montserrat amb la C-244 ja està pràcticament enllestit i llueix ben acolorida. La renovació d’aquesta rotonda, en una de les principals entrades del municipi, ha estat motivada pel mal estat de la vegetació existent, especialment oms, que havien nascut espontàniament i que ha estat molt difícil d’eradicar.

Les obres per millorar la rotonda van començar fa setmanes, però es va posar en pausa per donar prioritat al reg d’arbres i jardineres que no disposen de reg automàtic. L’actuació que ha anat a càrrec de la brigada municipal es va encetar amb l’eliminació de les arrels dels oms o del romaní que hi havia per preparar la terra per una nova plantació que ha prioritzat les plantes amb flor i els colors.

La brigada de jardineria ha mantingut els tres xiprers que hi ha al centre de la rotonda que han cobert amb una base d’escorça de pi per mantenir la humitat de la terra. Han fet un cèrcol exterior on han excavat una gran rasa com si es tractés d’una gran torreta on s’hi ha plantat Agapanthus Africanus de dos colors, blancs i liles, per donar un toc diferent a l’espai.

L’aposta més arriscada ha estat la de col·locar diferents testos de grans dimensions i de colors llampants que han estat molt ben valorats pels veïns. En aquestes torretes s’han plantat flors de temporada, concretament geranis i petúnies. La rotonda disposa de reg automàtic.