Des de fa ja unes setmanes les llargues cues a l’AP-7 son notícia als mitjans de comunicació. Amb la retirada dels peatges, més conductors utilitzen aquesta via per fer els seus trajectes i això està provocant que acostumi a col·lapsar. És per això que aquesta setmana us preguntem:

Tornaries a posar peatges a l'autopista? Sí No Results Vote