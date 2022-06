Igualada presentarà divendres la recreació del vestit que Sant Ignasi va comprar a la ciutat

Està documentat que fa 500 anys Sant Ignasi de Loiola va passar per la ciutat d’Igualada camí de Montserrat, on es va desprendre de l’armadura i l’espasa i va canviar el seu vestit de cavaller per un hàbit de sac, símbol del pelegrí. Tal com explica ell mateix a la seva autobiografia, el vestit l’havia comprat dies abans a Igualada, que en aquella època ja era una ciutat teixidora, juntament amb unes espardenyes.

Amb motiu del 500 aniversari del pas de Sant Ignasi per la ciutat, l’Ajuntament d’Igualada va encarregar al Museu Tèxtil de Terrassa un informe per a la reconstrucció de la indumentària que el sant va adquirir a la ciutat per dur a terme el seu pelegrinatge. Amb la col·laboració de l’Arxiu Comarcal de l’Anoia, el Museu de la Pell d’Igualada i el departament de cultura de l’Ajuntament d’Igualada, s’ha fet un minuciós treball historiogràfic a partir de la informació recollida a l’autobiografia de Sant Ignasi i s’ha elaborat un estudi de materials, teixits i patronatge de l’època. Això ha permès fer una reproducció fidel, amb criteri històric, de la roba i els complements que duia el sant.

La rèplica es presentarà aquest divendres davant de Cal Maco, l’edifici de la Plaça de la Creu que el proper mes de setembre obrirà les portes com a alberg i centre d’interpretació ignasià.

A més de desvelar la recreació del vestit ignasià, a l’acte “Igualada, 500 anys vestint viatgers” es farà visible el potencial que la ciutat té actualment a l’hora de dissenyar, produir i comercialitzar roba esportiva per a fer senderisme i esport en general. Diversos joves igualadins membres de clubs i entitats esportives de la ciutat desfilaran lluint peces i complements de les marques anoienques Munich, Original Buff, Punto Blanco, Tuga i Tex51. L’acte serà presentat pel director teatral Pep Farrés i comptarà amb la interpretació dels músics David Murgadas i Marc Cros. És gratuït, a l’aire lliure i obert a tota la ciutadania.