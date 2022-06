Enquesta: t’agrada el projecte de fer un biollac al Parc Central?

Aquest mes s’iniciaran les obres d’ampliació del Parc Central, amb la construcció de la primera fase de la zona ubicada entre el carrer Itàlia (on hi ha el bar Idò) fins l’Hospital. Aquest espai és de 33.000 metres quadrats (l’actual parc de gespa és de 25.000) i la primera fase n’ocuparà 20.000, els més propers al carrer Itàlia. Aquesta part del Parc Central serà molt diferent, amb la presència d’un llac amb animals vius, i d’una zona esportiva per practicar l’skateboard. Les obres duraran uns vuit mesos, i és previst que s’obri al públic cap al mes de febrer de l’any que ve. La segona fase -que arribarà fins el carrer Guimaraes, al costat de l’Hospital- es farà més endavant. Després de conèixer-se la notícia, ja hi ha hagut opinions favorables i contràries. És per això que aquesta setmana us preguntem:

