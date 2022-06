El Consell Comarcal dona feina a 28 persones en situació d’atur

El Consell Comarcal de l’Anoia ha iniciat una nova edició del Programa Treball i Formació 2022, que donarà feina durant 12 mesos a 28 persones en situació d’atur. Aquestes persones participaran en dos projectes que volen contribuir a la millora de l’espai urbà i al suport a les persones en 14 municipis de la comarca: són Masquefa, Capellades, Calaf, Cabrera d’Anoia, Els Hostalets de Pierola, Òdena, La Pobla de Claramunt, Vallbona d’Anoia, El Bruc, Jorba, Sant Martí de Tous, La Torre de Claramunt, Castellolí i Montmaneu.

El vicepresident primer del Consell Comarcal, Jordi Cuadras, ha donat la benvinguda als treballadors i recorda que “aquesta és una política de foment de l’ocupació que permet que les persones en situació d’atur, especialment aquelles que pertanyen als col·lectius amb més risc d’exclusió laboral o social, adquireixin experiència en un entorn real de treball contribuint així a la seva futura inserció”. Afegeix que “l’objectiu d’aquest programa és ser una palanca que durant un any dona feina i acompanya les persones amb en situació d’atur i que més dificultats tenen per trobar una feina perquè, una vegada conclogui, puguin inserir-se al mercat laboral per elles mateixes sense que els calgui l’ajuda de l’Administració; l’ocupació és una prioritat pel govern del Consell Comarcal, perquè tenim molt clar que tenir una feina és clau pel projecte vital de les persones que formen part de les nostres borses laborals”.

Les persones contractades durant a terme dos projectes. El primer és ‘Rehabilitació, millora i condicionament de zones urbanes naturals de la comarca de l’Anoia’, que respon a la necessitat de millorar la imatge del territori per tal de potenciar la seva reactivació econòmica, mitjançant la rehabilitació i recuperació d’espais urbans i naturals. Aquestes tasques contribuiran a fer més atractius els municipis, millorant la convivència i potenciant el turisme mitjançant operacions que han de millorar la qualitat de vida de les persones, sobretot en termes de seguretat viària, mobilitat, paisatge i, molt especialment, reforç de la naturalització dels espais públics i increment de la qualitat mediambiental.

I el segon és ‘Acompanyament i suport a la ciutadania’, que dona continuïtat al projecte executat en la convocatòria extraordinària de Treball i Formació COVID-19, on es van donar resposta a les noves necessitats sorgides arran de la pandèmia, especialment entre les persones més vulnerables. La gent gran és un dels col·lectius que ha acusat especialment la manca de mobilitat i de relació social que hi ha hagut durant aquest període i, per tant, amb la represa del projecte es pretén pal·liar aquesta situació, oferint una atenció personalitzada a les persones, a través de l’escolta activa, el respecte i la interacció social.