Aquesta setmana l’Ajuntament de Jorba anunciava que instal·lava sis càmeres de videovigilància per controlar l’incivisme. No és l’únic municipi que n’ha instal·lat o té previst fer-ho. De fet, és una pràctica que comença a ser habitual, sobretot de moment en polígons industrials, però que sembla que també es podria generalitzar en alguns carrers dels nuclis de població. És per això que aquesta setmana us preguntem:

Què us sembla que s'instal·lin càmeres de videovigilància als carrers per controlar l'incivisme?