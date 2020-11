El Teatre de l’Aurora reobre amb el Festival El Més Petit de Tots

Després d’unes setmanes d’aturada en compliment del nou decret de la Generalitat de Catalunya sobre restriccions per la Covid-19, aquest cap de setmana el Teatre de l’Aurora reobre les portes amb la 16è edició de El Més Petit de Tots, el festival d’arts escèniques per als més petits (0-5 anys) més gran d’Europa, que enguany arriba a la seva setzena edició.

El festival, que s’allargarà fins el 29 de novembre, proposa un ampli programa d’espectacles que es representaran a 12 ciutats dels Països Catalans. Aquest cap de setmana al Teatre de l’Aurora d’Igualada, es podran veure dues propostes recomanades per a infants de 0 a 5 anys: l’espectacle …I les idees volen d’Animal Religion; i Kl’aa, la teva cançó, de Inspira Teatre.

Per tal de complir amb les mesures sanitàries, serà obligatori l’ús de mascareta a totes les persones majors de 6 anys. Als menors de 6 anys, es recomanarà l’ús de la mascareta però en cap cas serà obligatòria.

Les localitats de les funcions de dissabte de ‘…I les idees volen’ no estaran numerades i la sala estarà dividida en zones. A l’hora d’adquirir les entrades, els compradors hauran de seleccionar una zona. Cada zona estarà ocupada per un grup de compra amb un màxim de 6 localitats per zona. En cap cas es podran barrejar grups de compra a les zones.

Pel que fa a les funcions de diumenge de ‘Kl’aa, la teva cançó’, al adquirir les entrades es bloquejaran automàticament les localitats del voltant respectant la distància de seguretat de dos metres entre grups de compra.

…I les idees volen: Un atractiu espectacle de circ contemporani amb acrobàcies, humor, joc, llum i música

Un espai circular i buit. Un cos, un micròfon, altaveus, focus i línies de llums protagonitzen aquest espectacle de circ contemporani. A través del gest, el so, la mirada o el tacte es convida el públic a participar en aquest viatge ple d’acrobàcia, humor, joc, llum i música. …I les idees volen és un espectacle fresc on pocs objectes tenen molt de pes i petites accions creixen fins a esdevenir escenes intenses, divertides i plenes de complicitat per enlairar-se amb el públic.

Animal Religion treballa per innovar el circ i buscar-hi nous mitjans d’expressió. Des de l’inici de les seves creacions comparteix un espai on la llum, el cos i el so o la música emergeixen simultàniament creant una identitat pròpia.

Kl’aa, la teva cançó: Un meravellós viatge musical per descobrir el món. Una experiència visual a través de la veu i la cançó

Kl’aa, la teva cançó és un viatge musical per la descoberta del món. És una experiència visual i sonora que reivindica la veu com a fonament de la presència humana, com a vehicle d’identitat.

Inspira Teatre ha participat en diverses fires i festivals. Els seus pilars són la música, el teatre i el moviment. La companyia ha buscat sempre ser propera als nens i nenes per estar al servei del seu “estar creixent” i intentar despertar i estimular el ciutadà somiador que són. Kl’aa, la teva cançó és el seu primer espectacle sense text que ha rebut el Premi Feten 2020 al Millor espectacle per la Petita Infància.

El Petit als núvols, la programació en linia del Festival El Més Petit

Aquest any, el festival s’adapta a la pandèmia i estrena el Petit als núvols un espai digital on es podran trobar propostes en línia tant per a les famílies com per als mestres, els artistes i els professionals de les arts per a la primera infància.

Petit als núvols proposa participar en tres experiències artístiques creades expressament en format virtual per tres companyies de Catalunya. Es tracta de Cuc, d’Animal Religion; L’horitzó de Latung La La, de David Ymbernon; i Expandint la jungla, de la companyia Big Bouncers. Per accedir-hi caldrà adquirir un únic codi per família (una entrada), amb el qual es podran visualitzar les tres creacions tantes vegades com es vulgui durant els dies del festival (del 14 al 29 de novembre), així com les conferències del V Encontre Internacional d’Arts per a la Primera Infància.

El festival per als més petits més gran d’Europa

El festival El Més Petit de Tots va néixer el 2005 en una iniciativa de la LaSala Miguel Hernández (Sabadell) amb una clara vocació internacional i d’expansió al territori. En aquest sentit, uns anys més tard, s’hi va sumar el Teatre de l’Aurora i, més endavant, s’hi van afegir el Mercat de les Flors (Barcelona), el Teatre Municipal (Benicàssim), el Teatre Principal (Olot), el Teatre de l’Escorxador (Lleida), el Teatre-Auditori (Sant Cugat), i el Teatre Clavé (Tordera), el Teatre-Auditori (Granollers), la sala Àtrium de Viladecans i el SAT! de Barcelona. Enguany s’hi ha sumat el Teatre Municipal (Montcada i Reixac) i el Teatre Principal (Palma de Mallorca).

Horaris i venda d’entrades

Les representacions de …I les idees volen es faran el dissabte 28 de novembre a les 12 h i a les 17.30 h i, KL’AA, la teva cançó el diumenge 29 de novembre, a les 12 h i a les 17:30 h. Les entrades, a 8€ (adults) i 6€ (nens) es poden adquirir per Internet i a la taquilla del Teatre de l’Aurora (a la plaça de Cal Font) una hora abans de cada funció. Més informació a

www.teatreaurora.cat.

La celebració del festival a Igualada compta, per setè any consecutiu, amb el suport del centre dental juvenil i familiar Boca a boca, d’Igualada.