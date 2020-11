Campanyes a la Conca per a l’eliminació de la violència contra les dones

Amb motiu del Dia internacional per l’eliminació de la violència contra les dones, que es commemora cada 25 de novembre, l’Ajuntament ha promogut una campanya de sensibilització i prevenció que serà visible les properes 3 setmanes a diferents mitjans de comunicació.

Sota els lemes No en deixem passar ni una!, Ni un pas enrere, i Tolerància zero, l’Ajuntament d’Igualada fa visibles una sèrie de missatges que persegueixen l’objectiu d’obrir els ulls a la societat davant les violències masclistes i patriarcals. Les frases que es difonen pretenen evidenciar que les violències masclistes existeixen perquè hi ha agressors i que les legitima qui les veu i no fa res per evitar-les o per combatre-les. La campanya té l’objectiu que es deixi de responsabilitzar les víctimes de les violències masclistes i posa el focus a responsabilitzar-ne els agressors. Els missatges també incorporen diferents formes d’aquesta violència i pretenen ajudar a identificar-les a qui les està patint.

La campanya s’ha dut a terme en col·laboració amb l’Àrea d’Igualtat de gènere de la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena i serà visible a les xarxes socials tant de l’Ajuntament com de la Micod, així com en la premsa escrita i digital. També es podrà veure al carrer a través d’opis publicitaris.

Activitats a la Conca

A causa de les restriccions motivades per la pandèmia, la gran majoria de les activitats s’han organitzat en un format telemàtic, en què caldrà tenir en compte les inscripcions prèvies.

Fins el 10 de desembre

L’agenda presenta una imatge renovada, ideada pel col·lectiu REFEM feminisme, que transmet un missatge de xarxa, sororitat i apoderament. Un missatge reivindicatiu i clar: ens volem vives i fem front comú contra els masclismes i el patriarcat.

L’agenda MICOD del 25N també fa referència a la situació delicada que viuen dones i fills i filles que conviuen amb els seus agressors, i que l’estat de confinament ha agreujat. Per aquest motiu, l’agenda difon els telèfons d’atenció a dones, tant del Servei especialitzat en violència masclista (SIE) com del SIAD Servei d’informació i atenció a les dones per altres aspectes no relacionats amb violència.

Les activitats s’han iniciat el 16 de novembre i s’allarguen fins al 10 de desembre i inclouen propostes per a infants, joves, dones, ciutadania en general i professionals de l’administració.

Pancartes als ajuntaments

Els ajuntaments de la Mancomunitat penjaran la pancarta contra les violències masclistes als balcons dels ajuntaments i il·luminaran la façana de lila per a recordar que cada 25N diem prou a la violència masclista. Les respectives regidories d’igualtat també faran proposta d’aprovació del Manifest unitari del 25N.

Entre les activitat programades, les biblioteques dels municipis MICOD sumen i organitzen sessions de contes liles, a càrrec de Mònica Torra, i també seran presents a les xarxes socials amb un punt d’interès virtual sobre les violències masclistes.

A més, els departaments de Joventut dels municipis de la MICOD també organitzen activitats per promoure l’eliminació de la violència contra les dones: elaboració de cartells reivindicatius, concurs Tik Tok, Kahoot-trivial antimasclista, tardes joves en línia, taller d’autodefensa feminista, taller de conscienciació i identificació de la violència, sensibilització i propostes literàries a Instagram, taller d’estampació de samarretes feministes, etc.

D’alta banda, el departament de Sanitat i Salut pública organitza un concurs per l’eliminació de la violència masclista que ja arriba a la 4a edició i el Servei d’igualtat de gènere organitza un taller per apropar eines per ajudar a gestionar les emocions en temps difícils.

L’Àrea d’igualtat de la Mancomunitat, conjuntament amb l’Ajuntament d’Igualada, apropa l’exposició Lliures i sense por per a fer visibles les violències sexuals normalitzades i oferir recursos per a identificar-la. Es podrà veure al vestíbul de l’OAC. EL SIAD (Servei d’Informació i Atenció a les dones) de la Mancomunitat oferirà una xerrada per a l’alumnat de l’Escola Municipal d’Art La Gaspar sobre com identificar les violències masclistes i patriarcals i, també, una xerrada per a professionals que fan orientació laboral des dels Serveis Locals d’ocupació. La MICOD també apropa la Mostra internacional de films de dones a l’agenda del 25N que, aquest 2020 arriba en format en línia. Així mateix, s’organitza un taller interactiu sobre micromasclismes quotidians en toc d’ironia.

A més, Dones amb empenta i La Traca proposen el debat Injustícia patriarcal sobre l’abordatge jurídic entorn les violències masclistes.

L’agenda completa d’activitats es pot consultar al web de la Mancomunitat www.micod.cat i també a les xarxes socials.