El govern confirmava aquest dimarts que a partir de dijous els infants i adolescents ja no hauran de portar la mascareta quan surtin al pati. Una decisió que sembla que s’aprova des de tots els sectors, però en alguns casos, com és el cas de la Societat Catalana de Pediatria proposen que també s’elimini totes les mesures anticovid a l’interior de les aules. És per això que aquesta setmana us preguntem:

Creus que també s'ha d'eliminar la mascareta a l'interior de les aules? Sí No Results Vote