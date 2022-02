Empat del CF Igualada a Pallejà tot i un gol molt matiner

CF PALLEJÀ 1

CF IGUALADA 1

Les blaves empataven diumenge a Pallejà, tot i avançar-se al minut 2 de partit. I és que les igualadines no passen per una bona ratxa de resultats. Venien d’una derrota a casa, davant el Manu Lanzarote i estaven molt motivades per sumar, de nou, els tres punts i no despenjar-se de les places d’honor.

Això es va notar en el primer tram de partit, quan Marina va batre la portera local i posava a l’Igualada per davant en el marcador. L’inici havia sigut molt bo, però quedaven 88 minuts per reafirmar la victòria. El conjunt entrenat per en Víctor Torrijos va fer una bona primera meitat, però no va saber tancar el marcador i es va arribar al descans amb un triomf parcial per la mínima.

A la represa, les forces es van igualar una mica més i els dos conjunts van disposar de les seves opcions. El Pallejà, al minut 32, va aprofitar la seva i va posar l’empat. Des d’aquell moment, les forces van ser més igualades que mai i l’enfrontament va acabar amb empat a un.

Les blaves es troben en tercera posició, en places de Playoff, però la part alta està molt ajustada i queda molt per jugar.