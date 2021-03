Enquesta: com trobes que es projectin més parcs eòlics i fotovoltaics a la comarca?

Segons les dades del Departament de Territori i Sostenibilitat, a l’Anoia actualment hi ha 105 molins eòlics en servei i 104 més es troben en procés de sol·licitud. Aquest fet, l’ampliació de parcs eòlics ha fet que diverses associacions de la comarca hagin aixecat el crit el cel, demanant que no se n’instal·lin de nous, ja que “ja ha complert amb el tant per cent que ens toca”. El mateix passa amb els parcs fotovoltaics, que recentment se n’ha fet la sol·licitud a diverses zones de la comarca. Els números concerts els trobareu en aquest reportatge publicat el passat cap de setmana. Davant aquestes dades, aquesta setmana us preguntem:

Com trobes que es projectin més parcs eòlics i fotovoltaics a la comarca?