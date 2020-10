L’Anoia, del territori rural intel·ligent al turisme sostenible

La definició i projecció del territori són factors determinants per definir les estratègies de desenvolupament futures: les econòmiques, les socials, les culturals i també les turístiques. Sense visió de territori no hi ha avenç possible.

Som conscients que l’Anoia és una realitat complexa que combina un fort esperit rural amb àrees urbanes de caràcter industrial. Com he manifestat en d’altres ocasions, aquesta situació és una oportunitat per projectar la comarca com a territori rural intel·ligent, és a dir, amb capacitat per definir una estratègia territorial que uneixi els recursos amb la tecnologia per fer de l’Anoia un ecosistema innovador i sostenible. El futur passa per la consolidació de nous espais d’activitat econòmica i pel treball sobre els recursos naturals i culturals, amb una visió global, transversal i coherent, sota el prisma de l’Agenda 2030 de l’ONU i els seus 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible i enfocada al marc de l’European Green Deal proposat per la Unió Europea.

L’estratègia turística comarcal també s’ha de comprometre amb aquesta visió i aquest és el camí que s’està seguint des del Consell Comarcal de l’Anoia i Anoia Turisme. En el darrer any s’ha consolidat la projecció estratègica de l’Anoia com a destinació sostenible especialitzada en slow tourism, és a dir un territori responsable i conscient que ofereix experiències de proximitat, coherents amb els recursos culturals i naturals i que permet gaudir de la llibertat i la seguretat. I el factor més important, una destinació turística que genera beneficis socials, culturals i econòmics a la ciutadania.

L’any 2020, però, està sent excepcional. La irrupció de la Covid-19, el confinament inicial de la Conca d’Òdena i el desenvolupament de la pandèmia ha afectat greument el sector turístic. La comarca ha hagut de lluitar contra l’estigma d’hores i hores apareixent en mitjans de comunicació a nivell global com epicentre de la pandèmia. Recordem per exemple l’article ‘We are in a Cage’ al New York Times. Aquesta crisi amenaçava amb liquidar totalment el sector turístic comarcal, que comptava amb 450 empreses i ocupava a gairebé 3.300 persones, però no ha estat així. Les primeres dades indicarien que un 64% de l’activitat ha mantingut un nivell d’ocupació mig/alt, entre el 50% i el 100%. Amb molta cautela es pot afirmar que el sector és resilient.

La crisi global del sector turístic provocada per la Covid-19 està comportant canvis profunds en el sector. La sostenibilitat de l’activitat turística, en el present i el futur, ha esdevingut fonamental. La consciència vers el territori de la població resident, el teixit socioeconòmic i els visitants marcarà el futur dels destins. L’Anoia, les seves administracions i els agents turístics ja estem recorrent el camí vers la sostenibilitat, i encara hem d’aprofundir molt més. Com? Reforçant les aliances público-privades a nivell comarcal i desenvolupant dinàmiques territorials com les generades per ‘Anoia Terra de Castells’, ‘Oleoturisme’, ‘Territori e-bike’ o els ‘Camins Rals’.

L’Anoia és un destí turístic i aquest estiu moltes persones, d’aquí i d’allà, ho han descobert.

Tenim molt camí per fer i tots els agents del territori ens hem de conjurar per avançar i fer-lo plegats. Una estratègia conjunta, una narrativa territorial autèntica i molta creativitat i innovació són les nostres eines per avançar com a territori intel·ligent i com a referent del turisme sostenible. Fem que més persones s’escapin i vulguin quedar-se a l’Anoia. Ens ho mereixem!.