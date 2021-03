Empreses del sector de la salut de l’Anoia fan un balanç del primer any de pandèmia

La pandèmia mundial del coronavirus ha estressat el sistema i sector sanitaris que han hagut de treballar a primera línia i de retruc, als i les seves professionals que hi treballen a contrarellotge i amb unes condicions molt dures. Un altre sector que ho ha patit són les empreses que es dediquen a la prevenció de riscos laborals. Per escoltar la seva experiència viscuda durant aquest any de pandèmia, i copsar les seves necessitats, la Unió Empresarial de l’Anoia es va reunir amb les empreses presents d’aquests sectors a la comarca.

Oportunitats que es presenten pel sector

Les empreses assistents van posar sobre la taula que la pandèmia ha deixat de manifest algunes carències del sector, però també van destacar que s’ha impulsat l’adaptació, la flexibilitat, i la millora tecnològica del sector per estar a l’altura de la situació.

També van exposar com havia sigut el desenvolupament de la seva funció laboral i empresarial, on van destacar que havien patit directament la manca d’equips de protecció individuals per fer front a la pandèmia i protegir-se a ells mateixos i als del seu entorn. Un altre dels efectes on varen coincidir és el fet que van haver-se de reestructurar a nivell intern, canviant la manera de funcionar i gestionant el personal laboral que ha patit moltíssim totes les onades de la pandèmia. A més, també van coincidir en la bona implicació, flexibilitat i adaptació dels professionals del seu sector en aquesta crisi sanitària.

Manca de perfils professionals al sector

En aquesta línia, les empreses van exposar que va ser del tot necessari reforçar el seu personal laboral, uns perfils dels quals ha estat i segueix sent molt complicats de trobar.

A més, les empreses del sector sanitari van destacar com s’han hagut de reinventar per poder oferir els seus serveis als pacients, utilitzant les noves tecnologies per poder fer les seves consultes i seguiment mèdic: emprant videotrucades amb pacients i realitzant videoconsultes.

Una altra de les qüestions en què van incidir les empreses i experts assistents va ser que la Covid-19 havia posat sobre la taula la necessitat de col·laborar amb empreses o entitats del mateix sector, per sumar sinergies, com per exemple, la compra agregada.

La vacuna, la gran esperança

Els professionals sanitaris i de prevenció de riscos presents a la reunió es van mostrar del tot optimistes amb la incorporació de la vacuna a nivell massiu, exposant que preveuen que hi haurà una millora de la situació a partir del segon semestre.