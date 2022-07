Els nous gegants de Vallbona seran un bandoler i una pagesa

L’Ajuntament de Vallbona d’Anoia va organitzar la setmana passada l’acte de presentació dels resultats del procés participatiu per al disseny dels nous gegants de Vallbona d’Anoia. Atès que els vells pesen molts i són difícils de portar, es va demanar als vallbonencs a través d’una consulta popular com havien de ser els nous que es construïssin.

Els participants de la consulta van votar que els gegants fossin completament nous, i no una nova versió dels anteriors, que facin una alçada d’uns 3,5 metres, que siguin un bandoler i una pagesa, i que es diguin Soldó i Carol. Amb l’ajuda dels artesans geganters del taller Gabins de Torrelló, que van explicar els diferents materials necessaris per construir els gegants i van donar indicacions sobre com es dissenyen, els assistents van arribar a un consens per crear un esbós definitiu per a Soldó i Carol. Les properes setmanes el taller enviarà propostes de disseny fetes a partir d’aquest esbós.

Al setembre, l’Ajuntament convocarà una nova trobada per triar el disseny definitiu i amb la gent interessada en ser portadors dels futurs gegants de Vallbona. D’altra banda, s’estan estudiant mesures per restaurar els gegants antics, Bartomeu i Roser, i poder-los mostrar en un espai que dignifiqui les figures i en què es puguin conservar en bones condicions.