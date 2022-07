Ferrocarrils es planteja eliminar els trens directes d’Igualada a Barcelona

Ferrocarrils de la Generalitat ha presentat recentment el Pla d’Actuació Grup Ferrocarrils de la Generalitat 2022-2026. Després d’estudiar-lo, el grup municipal Igualada Som-hi critica que el pla preveu eliminar els trens directes d’Igualada a Barcelona. Així doncs, el document preveu que els trens passin a fer el trajecte d’Igualada a Martorell i un cop allà s’hagi d’agafar un altre tren per anar de Martorell a Barcelona tot fent transbordament. La formació progressista considera que aquesta mesura és “inacceptable” i proposa un pacte de ciutat per aturar-la.

El portaveu a l’oposició de l’Ajuntament d’Igualada, Jordi Cuadras, afirma que eliminar els trens d’Igualada a Barcelona “és una falta de respecte per la nostra ciutat. Que davant un tren que ara triga 1 hora i 29 minuts a arribar a Barcelona, el que la Generalitat proposa sigui allargar encara més aquest temps de viatge canviant de tren a Martorell, és inacceptable. Alcem la veu de manera ferma i ens hi oposem en defensa dels usuaris i usuàries i del servei de tren que la nostra ciutat mereix”.

La formació que integren PSC, Comuns i el grup ciutadà Igualada Oberta es mostra ferma i compromesa en aturar qualsevol acció que allargui el temps de viatge i perjudiqui els usuaris com és aquest cas. Cuadras afegeix que “en plena emergència climàtica és incomprensible que la Generalitat, enlloc de millorar el tren perquè sigui una alternativa de mobilitat en transport públic eficient, proposi una mesura com és el transbordament a Martorell que precisament li resta competitivitat. Això voldrà dir perjudicar als usuaris i, malauradament, potser perdre’n, quan el que cal és guanyar-ne. Recordem que el tren és l’únic mitjà 100% sostenible que ens connecta amb Barcelona”.

Davant aquest fet, Cuadras proposa impulsar un pacte de ciutat per fer front a aquesta mesura amb el consens de totes les forces polítiques i dels agents socials i econòmics implicats: “Hem de passar a l’acció i fer-nos escoltar com a ciutat. Ha de ser una lluita de ciutat i no de partits. Hem de fer tota la força per evitar que ens prenguin el tren d’Igualada a Barcelona i el converteixin en un tren d’Igualada a Martorell i que allà n’haguem d’agafar un altre per arribar a Barcelona. De cap manera podem permetre ni acceptar el que preveu Ferrocarrils”.

El portaveu d’Igualada Som-hi també alerta que “eliminar el tren fins a Barcelona com vol fer FGC seria el principi del final del carrilet a Igualada. Al 1977 ja es va estar a punt de perdre aquest tren i gràcies a la pressió ciutadana es va mantenir. És el moment de tornar a la lluita per evitar que, ara, ens quedem sense el tren fins a Barcelona”. D’altra banda, Jordi Cuadras remarca que “al mateix moment que demanem un bon servei de Ferrocarrils, nosaltres també seguim reclamant que es faci realitat l’Eix Transversal Ferroviari aprovat a l’any 2010 que preveu connectar Igualada i Barcelona en 35 minuts amb una nova línia de tren vorejant l’autovia A-2”.

Soterrament de la via a Igualada

El pla d’actuació també menciona una reivindicació històrica a Igualada, que s’ha promès en diverses vegades però que mai ha acabat tirant endavant. Es tracta del soterrament de la via en les zones pròximes a l’estació, per tal de “reduir els impactes del servei de ferrocarril”. Segons el pla, el traçat ferroviari provoca un efecte barrera que dificulta la permeabilitat i la comunicació entre els diferents barris de la ciutat. A més, puntualitza, la traça passa per zones densament poblades on l’impacte visual i acústic de la línia és important.