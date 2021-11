Els Brugarol, amb Ramon Madaula, arriba aquest cap de setmana a l’Ateneu

Aquest diumenge dia 7 de novembre, a les 7 de la tarda, arriba al Teatre Municipal Ateneu Els Brugarol, premi Recull de teatre 2020. Ramon Madaula escriu i protagonitza una comèdia familiar amb grans dosis d’humor àcid i intel·ligent que enfronta cara a cara les contradiccions dels seus protagonistes. Dues generacions i dues maneres d’entendre el món en una societat on tots voldríem creure’ns un model de coherència absoluta. Protagonitzen l’espectacle Jaume Madaula, Estel Solé i Ramon Madaula, dirigits per Mònica Bofill.

Les entrades tenen un preu de 20, 18 i 15 € i es poden adquirir per internet a https://teatremunicipalateneu.cat/. També es poden comprar al Punt de difusió cultural i turística d’Igualada (Sala Municipal d’Exposicions c. Garcia Fossas, 2 -pl. de la Creu). De dimarts a dijous de 18.30 a 20.30 h. Divendres de 18 a 21 h. Dissabtes d’11 a 14 i de 18 a 21 h . Diumenges d’11 a 14 i de 18.30 a 20.30 h. Durant aquesta setmana els joves fins a 25 anys poden comprar les entrades a cinc euros. A més hi ha descomptes per a diversos col·lectius.

Els Brugarol

A cals Brugarol -família de l’alta burgesia catalana- la filla, l’Anna, activista social i feminista, decideix canviar-se el primer cognom pel de la mare. “No abatrem el patriarcat fins que no ens diguem com la mare que ens ha parit”. Per l’Antoni Brugarol és inconcebible que la seva filla ja no es digui Brugarol, un dels cognoms amb més solera de la comarca. Per això, recorrerà a tota mena d’argúcies i xantatges perquè l’Anna es faci enrere.

Ramon Madaula explica així l’anècdota del naixement de l’obra: “Un dia, una de les meves filles em diu: “Papa, a tu t’importaria si em canvio el cognom pel de la mama?””. Jo, que em vull creure progressista, li vaig dir: “I tant, filla, ja ets gran, fes el que creguis que has de fer. Hi tens tot el dret”. Però dins meu hi va haver moviments sísmics, que no vaig poder dissimular; i tant que m’importava! Que la meva filla ja no es digués Madaula, em sabia greu. Ho sento, no hi puc fer més. Que difícil que és ser coherent! A partir d’aquesta anècdota se’m va ocórrer la historia de la família Brugarol. I recorda que Els Brugarol, també parlen una mica sobre com entre generacions hi ha una manca de confiança. Entre pares i fills hi ha amor, estima, però també hi ha una mena de desconfiança.