El Teatre l’Ateneu presenta la nova programació

Amb el lema Aquestes festes…Regala teatre, regala’t emocions!, el Teatre Municipal l’Ateneu ha preparat una programació d’hivern i primavera per als mesos de febrer a maig de 2021. A partir del dilluns 21 de desembre es podrà comprar l’abonament per a tota la temporada. Tindrà un preu de 60 €, que inclourà les 5 obres de teatre i, de regal, l’espectacle de dansa La consagració de la primavera. En aquesta ocasió els abonaments només es podran comprar per internet, pel control de l’aforament relacionat amb les mesures de lluita contra l’epidèmia Covid-19, al web www.teatremunicipalateneu.cat. La venda dels abonaments es limitarà a 4 simultàniament, sempre que sigui per membres de la mateixa unitat de convivència. A partir del dimecres 20 de gener ja es podran comprar les entrades de manera individual

La programació

De mares i filles, (7 de febrer). Una mare (Mont Plans) i una filla (Annabel Totusaus) es retroben a l’habitació d’un hospital després d’haver passat cinc anys sense parlar-se. La filla descobrirà aspectes inversemblants de la seva mare i de la seva família. Paco Mir, un dels components del Tricicle ha escrit i dirigit l’obra.

Un dia qualsevol, (28 de febrer). Les Antonietes presenten l’espectacle escrit i dirigit per Oriol Tarrason. Imma Colomer dona vida a la Marta. Té setanta-set anys i sempre s’ha volgut dir Solange. Ara, vídua, viurà a la residència Bon Repòs. Una comèdia divertida i punyent a l’entorn de la realitat de la gent gran, que parla sobre l’amistat, l’amor, la vellesa i la solitud. Amb Anabel Castan, Pep Ferrer i Quimet Pla.

Alguns dies d’ahir, (14 de març), És la història d’una família que veu capgirada la seva quotidianitat amb els fets polítics que s’esdevenen a Catalunya durant els mesos de setembre i octubre de l’any 2017. Els capvespres a taula es copsarà l’estat anímic dels quatre membres de la família. Jordi Casanovas ha escrit l’obra interpretada per Míriam Iscla, Abel Folk, Maria Ossó i Francesc Cuéllar dirigits per Ferran Utzet.

Els gossos (28 de març) de l’autor i director Nelson Valente, ens narra un fragment de la vida de la Laura. Quan fa quaranta anys, al metro, un desconegut li somriu i li diu alguna cosa a cau d’orella. La frase que podria haver oblidat i a la qual podria no haver concedit cap valor desferma un bombardeig que, malgrat els esforços de la protagonista per mantenir la unió entre els éssers que s’estima, converteix en un camp de batalla la seva vida familiar. L’espectacle amb Mercè Arànega, Joan Negrié, Albert Pérez, Sandra Monclús i escenografia del montbuienc Albert Pascual.

El mètode Grönholm (11 abril) de Jordi Galceran és un dels grans èxits del teatre català contemporani. Quatre candidats a un lloc d’alt executiu en una multinacional, tots ells ben disposats a sotmetre’s a les rocambolesques proves del procés de selecció. Enric Cambray, Marc Rodríguez, Mar Ulldemolins i David Verdaguer són els quatre actors que aquest cop es posaran a la pell dels candidats. La direcció és de Sergi Belbel.

La consagració de la primavera (2 de maig) A banda dels cinc espectacles inclosos en l’abonament, de regal hi haurà l’espectacle de dansa de la companyia BCN City Ballet. El mític sacrifici d’una adolescent obligada a ballar fins a la mort per aconseguir la benevolència dels déus. L’espectacle dirigit per Georgina Rigola es presentarà el dia.