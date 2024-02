El PSC Anoia escull els representants en el proper congrés del partit socialista

Publicitat

El PSC Anoia ha celebrat, aquesta darrera setmana, el Consell de Federació

que ha ratificat els delegats i delegades que representaran el partit a la

comarca en el 15è Congrés del PSC que se celebrarà els dies 15, 16 i 17 de

març al Palau de Congressos de Catalunya a Barcelona.

En una reunió del Consell de Federació del PSC Anoia celebrada a

Capellades, representants i militants socialistes de tota la comarca han

destacat la importància del 15è Congrés “per a la consolidació del model de

fortalesa, ambició i bon govern que ofereix el PSC des de la política útil”.

D’altra banda, “Ara Toca Catalunya”, l’eslògan escollit per a l’esdeveniment,

és, segons els socialistes, “sinònim de posar en marxa un projecte de

creixement i de progrés per Catalunya després d’anys de manca de

lideratge i les seves conseqüències per part del Govern de la Generalitat”.

El Congrés del PSC és l’òrgan que ostenta la màxima representació de la

voluntat del Partit dels Socialistes de Catalunya i, per tant, és el seu màxim

òrgan de decisió, debat i participació. En aquest sentit, al Congrés del PSC

li corresponen les funcions de reformar els estatuts, elaborar l’estratègia i la

línia política, aprovar o rebutjar la gestió dels òrgans de direcció, de control

i d’execució i escollir el Primer Secretari, la Comissió Executiva i els

representants a les diferents estructures del Partit.

