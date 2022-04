El Cor Vivaldi pujarà a l’escenari de l’Ateneu en el concert de Sant Jordi

La Coral Mixta d’Igualada organitza el tradicional Concert de Sant Jordi el divendres 29 d’abril, a les 8 del vespre, al Teatre Municipal l’Ateneu. El Cor Vivaldi, sota la direcció d’Òscar Boada, presentarà Música i poesia del segle XX. Les entrades tenen un preu de 15 € i de 10 € per als més joves de 26 anys i els més grans de 65. Les entrades es poden comprar a www.tiquetsigualada.cat i a les taquilles del teatre. Durant la setmana al carrer Garcia Fossas al Punt d’informació cultural i el mateix dia a la taquilla del passatge Vives, una hora abans del concert. El concert compta amb el suport del Programa.cat del Departament de Cultura de la Generalitat i l’Oficina de Difusió Artística de la Diputació de Barcelona.

El Cor Vivaldi

El Cor Vivaldi és el cor de més alt nivell de l´Escola IPSI de Barcelona, reconeguda com una escola que dona un paper molt important a la formació musical dels seus alumnes, que poden triar quin instrument cursaran des de quart de primària fins a segon d´ESO.

Les persones integrants són totes alumnes de la mateixa escola, assagen diàriament i segueixen classes de tècnica vocal individual per tal d’assolir el màxim nivell a les seves actuacions i enregistraments. Actualment l’integren vint-i-quatre cantaires d’entre nou i setze anys.

El Cor Vivaldi ha guanyat molts premis internacionals i nacionals, ha enregistrat un gran nombre de discs i ha actuat en directe i en diferit per a la ràdio i la televisió. Ha participat a tota classe de festivals i ha actuat en importants sales de concerts, entre les quals: Wiener Konzert Haus, Victoria Hall de Ginebra, Auditorio Nacional de Madrid, Palau de la Música, Gran Teatre del Liceu, entre molts d’altres.

La pandèmia de Covid 19 va aturar la seva activitat artística i tot just ara, reinicia, amb moltes ganes, la seva activitat concertística. El director i fundador del Cor és Òscar Boada, assistit, des de ja fa temps, per la professora Pilar Paredes. Al Teatre Municipal l’Ateneu presentarà Música i poesia del segle XX amb obres per a cor, piano i violí d’autors francesos, russos i catalans com Fauré, Debussy, Rakhmàninov, López Boada i Guinovart.