El trio de violí, clarinet i piano Kolmik Trio s’estrenen divendres a l’Aurora

Aquest divendres 29 d’abril el Teatre de l’Aurora acollirà l’estrena dalt dels escenaris de Kolmik Trio, amb un concert que viatja per autors de diverses èpoques i estils, amb un repertori eclèctic amb obres de Mozart, Milhaud i Khachaturian escrites per a aquesta formació.

Després de tenir durant deu anys un grup de WhatsApp anomenat “trio”, el violinista Luis Peña, la clarinetista Sara Fernández i el pianista Sergi Esparza van decidir convertir-lo en una realitat musical. Interessats en el repertori de cambra, creen Kolmik Trio per descobrir les obres per a aquesta formaciómusical tant singular.

A 2-ismes i un clàssic, ens proposen un concert que transcorre per obres escrites per a aquesta formació d’autors i estils molt diversos: W.A. Mozart, Darius Milhaud i Aram Khachaturian. La vessant clàssica evidentment està representada per Mozart; l’obra de Milhaud es caracteritza per l’ús de la politonalitat i de patrons rítmics derivats del jazz; i les obres de Khachaturian estan inspirades en la música popular d’Ärmènia, d’on era originari. En conjunt, un repertori eclèctic per descobrir la música de cambra per a violí, clarinet i piano, a càrrec de tres intèrprets d’alt nivell.

Horari i venda d’entrades

El concert de Kolmik Trio tindrà lloc el divendres 29 d’abril a les 20 h. Les entrades tenen un cost de 12 € i 10€ (amb els descomptes habituals) es poden adquirir per Internet i a la taquilla del Teatre de l’Aurora (a la plaça de Cal Font) una hora abans de cada funció.