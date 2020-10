El Consell d’Alcaldes aborda la posada en marxa del nou Arxiu Comarcal

El Consell Comarcal de l’Anoia va celebrar, la passada setmana i en format virtual, una nova trobada del Consell d’Alcaldes del territori. En aquesta trobada, encapçalada pel president de l’ens comarcal, Xavier Boquete, es va informar els electes dels municipis de diferents temes d’interès.

La sessió va començar amb la presentació del Protocol d’Adhesió dels Consells Comarcals al Programa de Cobertura d’Habilitats i Tècnics de la Diputació de Barcelona, a càrrec del diputat de l’Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial, Dr. Josep Arimany, i del Coordinador General d’aquest organisme, Xavier Forcadell. Aquesta iniciativa vol oferir suport als petits municipis, de la mà dels consells comarcals, en les tasques pròpies de secretari, interventor, arquitecte o enginyer municipal, així com en la implantació de tot allò que els comporta el compliment de noves legislacions, com ara la relativa a transparència.

Tot seguit, el cap del Servei de Coordinació de la Xarxa d’Arxius Comarcals (XAC) de la Generalitat de Catalunya, Enric Cobo, i la directora de l’Arxiu Comarcal de l’Anoia, Marta Vives, van informar de la recent posada en marxa de la nova seu de l’equipament a la Plaça del Rei d’Igualada i es va traslladar als presents quins serveis tenen a la seva disposició els ajuntaments en aquest espai.

A continuació, la responsable del departament de Joventut del Consell, Soraya Pérez, va presentar el nou Pla Comarcal de Joventut, una eina bàsica per a guiar les polítiques locals de joventut durant els propers cinc anys, atenent a les necessitats específiques del territori.

I, com a últim punt de l’ordre del dia, el vicepresident responsable de l’àrea d’Hisenda, Josep Llopart, va exposar les Ordenances Comarcals per l’exercici 2021. En Consell d’Alcaldes va finalitzar, com és habitual, amb el torn de precs i preguntes per part dels assistents.