El CF Igualada masculí suma el tercer triomf consecutiu

CF IGUALADA 1

SANT CUGAT FC 0

Quarta jornada de la segona volta i tercer partit consecutiu a casa. Els igualadins volien aprofitar-ho per sumar, de nou, un triomf important. Els anoiencs rebien a un Sant Cugat, que arribava amb bona dinàmica de resultats. Es preveia un partit vibrant.

Els d’Agus Isabel eren conscients que un bon inici de duel, faria decantar el matx i en els primers minuts, una bona pressió alta dels locals va sorgir efecte. Els igualadins van ofegar la sortida de pilota visitant, generant errors del Sant Cugat i robant a camp contrari. Al minut 12, Òscar rematava de cap un córner, però un defensa la treia sota pals.

Era el primer avís dels igualadins, que a partir de tímides arribades, inquietaven a la defensa visitant. Els blaus es mostraven molt incisius durant els primers minuts de partit, però amb el pas del temps, el ritme anava decaient.

Quan tot semblava que s’arribaria al descans amb empat a zero, una gran cavalcada d’Arnau per la banda dreta generava un gran desequilibri i assistia a un Franc que no fallava. El davanter igualadí tornava a marcar i ho feia per tercera jornada consecutiva. Avantatge mínim al descans.

A la represa, el Sant Cugat va fer canvis i va anar a per totes. Els igualadins van saber portar el control durant els primers minuts de la segona part, però el desgast dels minuts era evident i la necessitat visitant, cada cop era més alta.

Les substitucions locals van sorgir efecte i l’equip d’Agust Isabel va aguantar el resultat fins al final. Diumenge vinent, l’equip rebrà al Rubí, de nou, a Les Comes.